Este viernes 16 de marzo Eladio Carrion lanzó en todas sus plataformas digitales "3MEN2 KBRN", uno de los álbumes del género urbano más esperados del 2023. Entre las colaboraciones del mismo se destaca "Si salimos" con 50 Cent, cantante y compositor de Estados Unidos.

En menos de 12 horas esta colaboración superó las 400.000 reproducciones en YouTube, convirtiéndose de esta forma en tendencia mundial. Además, tanto el nombre de Eladio Carrion como el de 50 Cent entraron entre las trending topic de las distintas redes sociales.

Es importante remarcar que "3MEN2 KBRN" tiene otras colaboraciones como con Bad Bunny, Lil Wayne y Myke Towers. El álbum cuenta con 18 canciones y tiene una duración total de 54 minutos.

+Letra de "Si salimos", la nueva canción de Eladio Carrion con 50 Cent

[Intro: 50 Cent]

50

We gon' ease into it

Geniuz



[Pre-Coro: Eladio Carrión & 50 Cent]

Y, baby, yo te amo, pero tengo que buscarme este dinero (Yeah)

Joseando como runner pa' vivir como killero (Aha)

Pastilla amarilla, .10 Homero

Ni la tengo encima, 'toy rodea'o de pistolero' (Haha)

Hablan a mi espalda, pero yo siempre me entero

No confío en nadie, solo en mami y el cartero

Carro' sin tablilla' (Aha), vestido de negro (Yeah)

Mis diablo' to' son de fábrica sin ser pepero'

[Coro: Eladio Carrión & 50 Cent]

Y si salimo', еstos cabrone' no salen

Porque toíto' sabеn que esta movie yo sí la vivo

Con todo' mis anormale', manito, somos pare'

Y si salimo', estos cabrone' no salen

Porque toíto' saben que esta movie yo sí la vivo (Yeah, huh)

Con todo' mis anormale' (Huh), manito, somos pare'



[Verso 1: 50 Cent]

I'm talkin' Lamborghini love and Ventador adventures (Aha)

Far from the streets, niggas spinnin' out in the trenches (Yeah)

My Amiri theories, gift her Dior she adore

Then when I come through the door, she wanna suck on your ball

I put her in elite shit, no weak shit, snowflake Van Cleef shit

But if she leaves, she can't keep shit (Haha)

Keep this, I'm not the one these hoes chap out

They trippin', what's that 'bout?

I'm thinkin' why these niggas go that route

Man, that's how it go

Can't be sayin' you be slidin'

And you ain't down to slide when you fuck with me

That's how we roll

We gon' see when we collide (Yeah, yeah)

If these niggas outside movin' properly (Yeah, yeah)



[Coro: Eladio Carrión & 50 Cent]

Y si salimo', estos cabrone' no salen

Porque toíto' saben que esta movie yo sí la vivo

Con todo' mis anormale', manito, somos pare'

Y si salimo', estos cabrone' no salen

Porque toíto' saben que esta movie yo sí la vivo

Con todo' mis anormale', manito, somos pare' (What, what)

[Verso 2: Eladio Carrión & 50 Cent]

Nigga, I'm all iced out (Yeah), I'm all priced out (Wuh)

Si 50 busca el strap, eso es clic, clac, lights out

Laughin' to the bank like "ha, ha" when I cash out

Estos cabrones se tiran, después los veo abrazao'

Diosito, cuídame, cuídame (Cuídame)

A todos los míos cuando yo no estoy presente

Que si les pasa algo, si les pasa algo

Saben que yo salgo, ellos saben que yo salgo

Saben que yo salgo como una gata recién dejá

El peine tiene quince y cabe una docena má' (Grrt-pow!)

Los billetes son azules y de cien na' má' (¡Hey!)

Jugando vivo, por eso ando con mi pendejá (Yeah, yeah, pow-pow!)



[Coro: Eladio Carrión]

Y si salimo', estos cabrone' no salen (¡Prr!)

Porque toíto' saben que esta movie yo sí la vivo

Con todo' mis anormale', manito, somos pare'

Y si salimo', estos cabrone' no salen

Porque toíto' saben que esta movie yo sí la vivo

Con todo' mis anormale', manito, somos pare'

