Este reto consiste en descubrir una palabra oculta dentro de un recuadro con cientos de letras, conocido como sopa de letras. La palabra es LENGUA y solo tendrás 40 segundos.

Si bien usualmente se suele dar menos tiempo, este desafío tiene una complicación extra que te darás cuanta a la hora de intentarlo.

Encuentra la palabra LENGUA en esta sopa de letras

La palabra LENGUA se puede encontrar oculta en esta sopa de letras y solo tendrás 40 segundos para lograr encontrarla.

Solución para esta sopa de letras

Si no superaste el desafío no te preocupes, ya que no todos lo logran. A continuación te dejamos la solución.

¿Cómo se juega una sopa de letras?

