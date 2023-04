Esta sopa de letras tiene una palabra oculta que muy pocos pudieron encontrar. La palabra es DARWIN y te daremos únicamente 14 segundos para superar el desafío.

Teniendo en cuenta el poco tiempo para superar el reto, hay que prestar demasiada atención, por lo que solo algunos pueden lograrlo. ¡Intenta encontrar la palabra!

Descubre la palabra DARWIN en tan solo 14 segundos

La palabra DARWIN se encuentra oculta en esta sopa de letras. ¿Serás capaz de superar el desafío en solo 14 segundos?

La solución para esta sopa de letras

Si no lograste superar el reto, no te preocupes, te dejaremos la solución para que no te quedes con la incertidumbre.

¿Cómo se juega una sopa de letras?

Para superar este desafío de sopa de letras, deberás encontrar una palabra oculta dentro de un cuadro con cientos de letras. En esta ocasión, la palabra es DARWIN en únicamente 14 segundos.