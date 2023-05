Taylor Swift, una de las cantantes estadounidenses más reconocidas en la actualidad, se volvió tendencia mundial en sus redes sociales y no tiene que ver justamente con la gira internacional "The Eras Tour". El medio "The Sun", periódico publicado en Reino Unido, reveló que la artista está en pareja actualmente con Matty Healy, vocalista de The 1975.

“Ella y Matty están locamente enamorados. Es muy temprano, pero se siente bien. Salieron por primera vez, muy brevemente, hace casi diez años, pero los tiempos simplemente no funcionaron”, fue lo que le dijo una fuente cercana a Taylor al medio The Sun. Y, la misma, añadió: “Ambos han estado de gira durante las últimas semanas, por lo que han sido muchos Face-Timing y mensajes de texto, pero ella no puede esperar para verlo de nuevo”.

Es importante aclarar que lo que sí está confirmado es que ambos salieron en 2014 y el año pasado hicieron una colaboración en el álbum "Midnights". Sin embargo, aún no está confirmado que realmente sean pareja luego del reporte de "The Sun".

+¿Cuáles fueron las últimas parejas de Taylor Swift y Matty Healy?

Después de seis años de relación con Joe Alwyn, el 8 de abril de 2023 se confirmó la ruptura entre Taylor y el reconocido actor. Esta separación dio la vuelta al mundo dejando a los seguidores de la pareja atónitos ya que no había pistas con respecto a una posible crisis de pareja.

+Taylor Swift - Lavender Haze

Matty Healy, en cambio, se separó en junio del año pasado de Tahliah Debrett Barnett, más conocida por su nombre artístico FKA Twigs. Estuvo con la artista estadounidense cerca de tres años. En diciembre estuvo vinculado a la modelo canadiense Charlotte Briar d’Alessio.