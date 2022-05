Se confirmó la fecha en la que se estrenará el último capítulo de la sexta temporada de This is Us, una de las series más vistas en los últimos años.

This is Us llega a su final: ¿Cómo ver el último capítulo de la sexta temporada por streaming?

This is Us, una de las series más vistas desde su estreno en septiembre del 2016, llega a su final este martes 24 de mayo en Estados Unidos mediante la cadena NBC. En América Latina se podrá ver unos días después mediante el servicio de streaming Star+.

La plataforma confirmó que a partir de este jueves 26 de mayo se podrá seguir online el desenlace de la serie protagonizada por Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz y Justin Hartley. Este será el capítulo 17 de la última entrega.

Para todos aquellos que aún no hayan visto los primeros episodios de la sexta temporada, la sinopsis describe: “La serie retomará el final de la quinta entrega en la que vivimos dramas como el terrible enfrentamiento entre Randall y Kevin; el divorcio de Kate y Toby y la cancelación de la boda entre Kevin y Madison (Caitlin Thompson) tras la bomba que supuso su embarazo tras una noche loca”.

+This Is Us | Temporada Final | Tráiler Oficial Subtitulado

¿Dónde ver el último capítulo de This is Us?

El último capítulo de la sexta temporada se podrá ver desde el jueves 26 de mayo a través de Star+, servicio de streaming que ofrece ESPN y requiere suscripción previa. Se podrá ver en toda América Latina

Horario del estreno