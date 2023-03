Este domingo 12 de marzo se llevará a cabo una nueva edición de los Premios Oscar. Es por ese motivo que la gente comenzó a recordar el escándalo de Will Smith y Chris Rock en el 2022.

VIDEO | Así fue el bofetón de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar 2022

Los Premios Oscar 2022 estuvieron marcados sin lugar a dudas por el bofetón de Will Smith a Chris Rock durante la ceremonia. Este escándalo se dio luego de que el humorista haga una desafortunada broma sobre Jada Pinkett-Smith, la pareja del actor que sufre alopecia, una afección que ocasiona la pérdida del cabello.

Aunque en un principio el público pensó que se trató de un sketch, rápidamente el ambiente se volvió tenso y todos se dieron cuenta que lo que había pasado arriba del escenario era real. Esa misma noche, Will Smith luego se llevó el premio a Mejor actor e intentó disculparse por lo sucedido.

Finalmente, desde la organización de los Premios Oscar, decidieron expulsar al reconocido actor por 10 años, motivo por el que no podrá participar de ningún acto relacionado con la AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences).

+VIDEO | Así fue el bofetón de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar 2022