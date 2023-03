Este domingo 12 de marzo se llevará a cabo una nueva edición de los Premios Oscar. Aquí te contamos si Will Smith podrá asistir a la ceremonia.

Este domingo 12 de marzo se estará llevando a cabo la entrega de los Premios Oscar 2023, el reconocimiento más importante vinculado al cine. Es por ese motivo que muchas personas comenzaron a preguntarse si podrá asistir Will Smith, quien en la última edición le dio un bofetón a Chris Rock.

+¿Will Smith estará en la entrega de los Premios Oscar 2023?

Desde la organización de los Premios Oscar confirmaron que por un período de 10 años, Will Smith no tiene permitido asistir a ningún evento de la Academia en persona o de manera virtual, debido a su accionar. Es por ese motivo que no estará esta noche presente.

Cabe recoradar que Will Smith fue sancionado por darle un bofetón al humorista Chris Rock, quien en el escenario hizo una broma fuera de lugar sobre la alopecía de Jada Pinkett, la mujer del actor. Esto llevó a Will a golpear al comediante frente a todo el Dolby Theatre. El video se volvió viral en el mundo entero en cuestión de minutos.

+VIDEO | Así fue el bofetón de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar 2022