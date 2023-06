El caso de Robinho sigue dejando secuelas y la prensa brasileña ha sacado a la luz los mensajes que el exjugador a sus amigos tras la violación a la chica en 2013. Las palabras del implicado son realmente impactantes.

Robinho fue acusado por una violación grupal a una chica en 2013, cuando era futbolista de AC Milan. El brasileño fue condenado en primera instancia a 9 años de prisión junto con otros 4 hombres por el abuso de una chica albanesa en una discoteca.

Ahora, mientras se mantiene en libertad en Brasil (fue condenado en Italia), UOL ha sacado a la luz una conversación telefónica del exjugador con otra persona implicada. En la llamada reconoce que la violación existió, además de plantear argumentos para su defensa.

Las confesiones de Robinho

“Yo me acosté con ella, ella me chupó y me fui. Los otros se quedaron allí. La cámara no iba a grabarme acostándome con la chica, ni a la chica chupándome porque si no iba a joder a todos porque ella me chupó, te chupó… ¿Cómo la chica loca se acuerda de eso?” dijo Robinho.

El entonces jugador de AC Milan asegura que no hay forma de inculparlo. “Quien la tocó está en Brasil. Ve detrás de esa gente que está en Brasil. Allí, en Brasil. Que se jodan los que se acostaron con la chica. Yo no me acosté, tú no te acostaste. Que se jodan. Que yo me acosté, posibilidad cero. Eso va a acabar en nada“.

“Si ella no tuvo un hijo, es su palabra contra la nuestra. No hay manera de que pueda acusarnos. Como no había cámaras, será un poco difícil demostrar que la violaron si no está embarazada. Ahora, si ella tuvo un hijo, es un gran problema” añade.