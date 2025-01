Era una de las futuras promesas que sorprendería al fútbol peruano en líneas generales, pero quedó en eso, siendo un problema a corto plazo. Alianza Lima bajo las premisas mencionadas, está tomando una decisión fuerte al respecto. Dejándolo ir cuando pensaban que podría ser una solución absoluta, sin embargo, lejos de eso, solo esperan que siga cuajando, pero afuera. Eso es lo que tienen ahora pensado, por eso ni se apareció en la Tarde Blanquiazul 2025. Volviéndose viral rápidamente en las redes sociales, porque es todavía un joven valor a salvarse.

¿Qué jugador se irá de Alianza Lima?

José Varela expone en su cuenta personal de Twitter lo que pasará con el joven jugador que no pertenecerá más a Alianza Lima. Esto dijo el periodista deportivo: “Óscar Pinto no fue presentado como parte del plantel de Alianza Lima para la temporada 2025 porque tiene alta posibilidad de ser cedido a préstamo a otro club del fútbol peruano”. Con esto nos damos cuenta de que estarán perdiendo a un extremo o mediapunta de cara a esta temporada. Quizás, la lectura de Néstor Gorosito es que no está al nivel para poder competir mano a mano con sus compañeros.

¿Quién es el delantero Óscar Pinto?

Óscar Manuel Pinto Marín es un futbolista peruano que actualmente juega como extremo izquierdo para el Club Alianza Lima, aunque en 2024 estuvo cedido a préstamo en Comerciantes Unidos de Cutervo. Nació el 20 de enero de 2002 en Lima, Perú, y tiene una altura de 1,79 metros. Uno de sus valores más importantes, es la potencia física en ofensiva, con la facultad de liberarse bien en el mano a mano.

Óscar Pinto jugando en Alianza Lima. (Foto: Liga 1).

Óscar Pinto ha sido parte de las selecciones juveniles de Perú, participando en torneos como el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-15 de 2017 y el Sudamericano Sub-17 de 2019. Su carrera profesional comenzó en la Universidad San Martín, club donde debutó y donde destacó a nivel de menores antes de pasar a Alianza Lima en 2020, aunque inicialmente fue cedido de vuelta a San Martín. Es un talento todavía por pulir, pero sin espacio hoy dentro de los blanquiazules.

¿Cuánto es el valor actual de Óscar Pinto?

Óscar Pinto tiene un valor de mercado estimado de 375.000 euros. Según informa el portal informativo de Transfermarkt, por su presente irregular repleto de pocos minutos en clubes como Universidad San Martín de Porres, Sport Boys, y el Comerciantes Unidos. Este año parece ser que nuevamente será prestado. De él dependerá que su precio se eleve, con buen rendimiento y un talento que sorprenda a quienes toman las decisiones en el equipo del pueblo. Porque pronto terminará su contrato con Alianza Lima, y pasaría sin pena ni gloria, después de tanto.