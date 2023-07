El presidente de la Federación de Camerún y legendario exjugador de FC Barcelona, Samuel Eto’o se ve envuelto en un nuevo escándalo. Conversaciones filtradas dejarían en evidencia su participación en el amaño de partidos en el fútbol de su país.

El fútbol cameunés vive horas de alta tensión luego de que el diario Camfoot filtrara supuestas conversaciones entre el presidente de la Federación, Samuel Eto’o con Valentine Gwain, presidente del Victoria United.

Las conversaciones se remontan a inicios de año, cuando Victoria United luchaba por el ascenso a la primera categoría del fútbol camerunés. El equipo consiguió la promoción y ahora se sospecha de la injerencia del presidente de la Federación.

En las conversaciones, Eto’o asegura que tendrá conversaciones con el presidente de la comisión arbitral para favorecer al club. “Hay cosas que podemos hacer, pero tienes que estar muy discreto hermano. No he tenido tiempo de llegar a casa y trabajar con el presidente (de la asociación de árbitros) porque no puedo llamar a los árbitros directamente y decirles que tengan cuidado. Pero puedo trabajar con el presidente“.

“Quedate tranquilo, te damos los tres puntos y suspendemos al árbitro. Pero déjame al menos volver a Camerún. Llegó el 3 (enero) por la noche. Así que nos vemos en la oficina el día 4. De todos modos voy a descartar e inhabilitar a este árbitro. Nos vemos en la oficina el 4 y así convocaré al presidente de árbitros” añade.

Los antecedentes no favorecen a Eto’o

Victoria United ha conseguido su segundo ascenso en 3 años, ya que en 2020 logró subir de tercera a segunda. El hecho de que ambos ascensos hayan sido bajo la gestión de Samuel Eto’o es llamativo.

Además, el arquero Idris Youssouf fue suspendido a mitad de temporada luego de que se filtraran audios en los que este aseguraba que Victoria United arreglaba partidos para conseguir el ascenso.