Los hechos ocurrieron a las afueras del Estadio de Lusail, donde Camerún se convirtió en la primera selección africana en sumar tres puntos contra Brasil en la Copa del Mundo. Tras el histórico tanto de Vincent Aboubakar, Samuel Eto’o protagonizo un cruce con un aficionado que terminó en una violenta agresión del ex crack de Barcelona o Inter de Milan.

+Consulta el cronograma de partidos del Mundial de Qatar 2022.

Tal y como relatan desde El Diario La Opinión, presentes en dicho momento y cuyas imágenes se viralizan con el correr de las horas, todo habría empezado gracias a una serie de comentarios por parte de dicho aficionado a un Samuel Eto’o que según apunta Ricardo López Juárez, periodista de dicho medio, saltó a por el aficionado de manera directa.

"No entendí lo que estaban diciendo. Escuché a Eto'o intercambiando palabras con el aficionado con un tono cabreado. Empezó a perseguirle fuera de control. Al aficionado le arrebataron la cámara y ahí comete el error Eto'o. En vez de irse le da una patada", relata Ricardo López Juárez en la Cadena SER.

Sin más datos

El episodio junto al presidente de actual federación del fútbol camerunés, visto por todos los alrededores de Lusail: "Quería ver qué había pasado, pero vino Eto'o hacia mí, imaginaba que estaba grabando, se me encaró por eso y pensaba que me iba a agredir. Le pregunté qué pasó y no podía articular palabra de lo enojado que estaba. Los que estaban con él se lo llevaron".

Las redes sociales se inundan por estas horas del video publicado por El Diario La Opinión, donde puede apreciarse la agresión de Samuel Eto’o a este aficionado del que según reporta Ricardo López Juárez, tampoco se tienen mayores informaciones hasta la fecha. El ídolo de Barcelona o Inter de Milan hasta aquí no se manifiesta en sus rede sociales.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22