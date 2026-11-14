Los 2 jugadores que más destacó Mr. Peet tras el triunfo de Perú: “Integran el universo”

Peter Arévalo evaluó la victoria de Perú ante Bolivia e hizo énfasis en un par de figuras que ya se vienen ganando la total confianza del comando técnico liderado por Mano Menezes.

La más reciente victoria de Perú ante Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva sigue dejando distintas sensaciones y análisis. Yendo al lado positivo de la situación respecto a la oportunidad de apreciar a novedosos protagonistas, en esta ocasión fue el periodista Peter Arévalo quien hizo énfasis en dos jugadores que poco a poco se metieron en los planes del comando técnico.

Publicidad

Fuente: La Bicolor.

Así es. Estamos hablando específicamente de Rodrigo Vilca y Piero Magallanes, quienes el día de ayer fueron titulares en Matute y que a la vez dejaron buenas sensaciones. Demostrando madurez en el juego, el popular Mr. Peet asegura que ambos futbolistas ya se metieron de lleno en las convocatorias de Mano Menezes, así que será difícil que otros nombres puedan sacarlos.

“Rodrigo Vilca fue titular en el equipo de Mano Menezes. Hay mensajes que dan los técnicos. Hoy, para sacar a Rodrigo Vilca de la convocatoria, van a tener que hacer más y no solamente con los pies. Van a tener que poner un poquito más de ganas, un poquito más de huevos. Hoy vemos a Rodrigo Vilca de 27 años, que ha llevado esa madurez a Comerciantes Unidos“; reveló en ‘Madrugol‘.

Publicidad

Asimismo, los elogios al volante de Sport Huancayo no se quedaron atrás dentro de la evaluación de Peter Arévalo. “Piero Magallanes ya es un jugador permanentemente en la convocatoria del Mano Menezes. Difícilmente lo saquen de una convocatoria porque es buen jugador. Hoy junto a Rodrigo Vilca ya son jugadores que integran el pequeño universo de selección“.

El mensaje de Mano Menezes para los nuevos rostros de la Selección Peruana

Luego del triunfo ante Bolivia, Mano Menezes habló en conferencia de prensa y se mostró bastante tranquilo con el nivel que los nuevos jugadores vienen mostrando con la Selección Peruana. Con el objetivo de consolidar más novedades pensando en el último amistoso internacional del año 2026, el estratega nacional aseguró que están yendo por un camino hasta el momento.

Publicidad

“Lo que me deja más contento es que el proceso que estamos conduciendo, a cada partido, a cada convocatoria, trae un jugador nuevo, que podemos tener esperanza, que podemos tener ilusión. Estoy muy satisfecho si hasta diciembre conseguimos encontrar seis, siete u ocho nuevos jugadores para estar en la Selección Peruana. Estaré feliz con el proceso, con esta primera parte”; comentó.

DATOS CLAVES

Rodrigo Vilca y Piero Magallanes fueron titulares en la victoria peruana frente a Bolivia .

fueron titulares en la victoria peruana frente a . Mano Menezes espera consolidar entre seis y ocho nuevos jugadores hasta diciembre de 2026.

espera consolidar entre seis y ocho nuevos jugadores hasta diciembre de 2026. Peter Arévalo analizó el rendimiento de ambos futbolistas en el programa deportivo ‘Madrugol‘.