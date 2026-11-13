Perú 1-0 Bolivia EN VIVO Y GRATIS por amistoso FIFA: minuto a minuto

Perú recibe a Bolivia en el marco de la fecha FIFA de noviembre. El Estadio Alejandro Villanueva de Matute es testigo del reencuentro del equipo de todos con los hinchas incondicionales, además de que es una oportunidad para volver al camino de los triunfos ante una selección altiplánica que buscará lo mismo. A continuación, disfruta el minuto a minuto del encuentro al estilo de Bolavip Perú.
El gol de Gianluca Lapadula
🚨 GOOOOL de Gianluca Lapadula 🇵🇪 | El Bambino adelanta a la blanquirroja por 1-0 ante Bolivia 🇧🇴.— Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) November 14, 2026
14 goles con la selección peruana para 'Lapagol'. Lo importante que va a ser el delantero crema en este proceso. ✨ pic.twitter.com/ZduyB3dAyY
Minuto a minuto del amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia
Todos los detalles del amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia
Alineaciones titulares del amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia
Perú | Pedro Gallese; Andy Polo, Fabio Gruber, Erick Noriega, Marcos López; Oslimg Mora, Yoshimar Yotún; Piero Magallanes, Rodrigo Vilca, Jhonny Vidales y Gianluca Lapadula. DT: Mano Menezes.
Bolivia | Carlos Lampe; Yomar Rocha, Efraín Arroyo, Diego Arroyo, Roberto Fernández; Héctor Cuellar, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Moisés Paniagua y Nabil Nacif. DT: Óscar Villegas.
Horarios del amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia
- 18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 21:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 02:00 | España (sábado 14/11)
Canales del amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia
- En Perú (TV Abierta) | América TV (Canal 4 en señal abierta y Canal 704 en HD)
- En Perú (Streaming) | América tvGO (plataforma digital y app oficial) y Bicolor+ Premium (vía TV360 de Bitel)
- En Bolivia | UNITEL (Televisión abierta)