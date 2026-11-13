Perú 1-0 Bolivia EN VIVO Y GRATIS por amistoso FIFA: minuto a minuto

Perú recibe a Bolivia en el marco de la fecha FIFA de noviembre. El Estadio Alejandro Villanueva de Matute es testigo del reencuentro del equipo de todos con los hinchas incondicionales, además de que es una oportunidad para volver al camino de los triunfos ante una selección altiplánica que buscará lo mismo. A continuación, disfruta el minuto a minuto del encuentro al estilo de Bolavip Perú.

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El gol de Gianluca Lapadula

🚨 GOOOOL de Gianluca Lapadula 🇵🇪 | El Bambino adelanta a la blanquirroja por 1-0 ante Bolivia 🇧🇴.



14 goles con la selección peruana para 'Lapagol'. Lo importante que va a ser el delantero crema en este proceso. ✨ pic.twitter.com/ZduyB3dAyY — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) November 14, 2026

Minuto a minuto del amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia

Todos los detalles del amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia

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Alineaciones titulares del amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia

Perú | Pedro Gallese; Andy Polo, Fabio Gruber, Erick Noriega, Marcos López; Oslimg Mora, Yoshimar Yotún; Piero Magallanes, Rodrigo Vilca, Jhonny Vidales y Gianluca Lapadula. DT: Mano Menezes.

Bolivia | Carlos Lampe; Yomar Rocha, Efraín Arroyo, Diego Arroyo, Roberto Fernández; Héctor Cuellar, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Moisés Paniagua y Nabil Nacif. DT: Óscar Villegas.

Horarios del amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:00 | España (sábado 14/11)

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Canales del amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia