Las dos sorpresas en la lista de Mano Menezes: Selección Peruana apunta a la Fecha FIFA

Mano Menezes pone dos nombres que el hincha tomará como sorpresas principales. Mira los jugadores que se filtraron antes de la lista oficial.

La Selección Peruana de Fútbol se alista para disputar una nueva serie de compromisos internacionales de alto nivel, con la mira puesta en afianzar la idea de juego de su comando técnico. El entrenador Mano Menezes oficializó la convocatoria del plantel que vestirá la camiseta nacional en los próximos duelos de preparación.

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Esta nómina ha generado diversas opiniones entre los hinchas del balompié nacional, principalmente por la presencia de nombres emergentes del medio local. Según adelantó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, las principales novedades responden a futbolistas con un presente destacado en el torneo de primera división.

Mano Menezes trabajando en favor de la Selección Peruana. (Foto: X).

Apuesta por las revelaciones de la Liga 1

Dentro de las sorpresas en el llamado de la Bicolor resaltan los nombres de Rodrigo Vilca y Matías Córdova. Ambos futbolistas vienen marcando la diferencia en la Liga 1, consolidándose como pilares en la estructura táctica de su escuadra.

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El llamado de ambos elementos no es casualidad, ya que comparten vestuario en Comerciantes Unidos, club que se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada. Este detalle descentraliza la atención sobre los equipos tradicionales de la capital y demuestra un seguimiento federal al talento del interior del país.

El momento individual de los convocados

En el aspecto individual, Rodrigo Vilca ha recuperado su mejor versión futbolística tras consolidarse como un volante ofensivo desequilibrante, aportando dinamismo, buen pie y participación directa en los goles de su institución.

Por su parte, el guardameta Matías Córdova ratifica su ascenso profesional bajo los tres palos, exhibiendo reflejos, liderazgo y una continuidad importante que le permite dar el salto al combinado patrio.

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Rodrigo Vilca y Matías Córdova convocados a la selección peruana. — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) September 17, 2026

Exigencia ante rivales internacionales

Para las próximas ventanas internacionales, la Bicolor afrontará duelos de alta exigencia ante rivales mundialistas de la región como Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.

Con estos exigentes cotejos en el horizonte, Mano Menezes busca afinar la maquinaria colectiva e integrar a nuevos valores que mantengan la competencia interna en la Bicolor de cara a los futuros retos del calendario internacional.

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