Paolo Guerrero está próximo a volver de una lesión muscular. Hace algunos meses, anunció que 2026 sería su última temporada. "Se siente con posibilidad de poder jugar", aseguraron.

Paolo Guerrero está próximo a volver a las canchas tras casi tres meses de ausencia. Mientras su regreso apuntaría a la última fecha del Torneo Clausura 2026 ante FC Cajamarca, surge la posibilidad de que pueda continuar en 2027 y, así, posponer el retiro profesional.

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Según informó el periodista José Varela en el programa Modo Fútbol (canal de YouTube Linkeados), la posibilidad de que Paolo Guerrero continúe en el fútbol profesional y en Alianza Lima está abierta. Desde el club, no tendrían ningún problema en que siga para 2027.

“Se siente con posibilidad de poder jugar“, aseguró Varela ante la consulta sobre si Paolo quiere seguir jugando al fútbol. “Él se siente entero todavía“, insistió. En todo caso, podría jugar una temporada más o incluso medio año más, por lo menos.

“En Alianza Lima no le van a poner objeción si él quisiera seguir jugando“, afirmó el destacado comunicador. Así, el club también espera por la decisión final que tome el ‘Depredador’ una vez que termine la temporada. Lo cierto es que todo deberá definirse después de la final nacional.

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¿PAOLO GUERRERO SEGUIRÁ EN ALIANZA? 🤔 @theatharis y la mesa de Modo Fútbol hablaron sobre el futuro del delantero en el equipo blanquiazul.



¿Te gustaría verlo una temporada más en Alianza Lima? 👀



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Paolo Guerrero ya había dicho que 2026 sería su última temporada

A fines de 2025, Paolo Guerrero había afirmado que esta temporada 2026 iba a ser su última como jugador profesional. No obstante, con la reciente información, esto podría cambiar, siempre y cuando el propio atacante se sienta en condiciones para continuar.

“El 2026, definitivamente, es mi último año como futbolista. Ya tengo la decisión tomada con la familia. Espero jugar mi último año y terminar bien mi carrera“, había dicho en RPP el ex Bayern Múnich, Hamburgo, Corinthians y Flamengo, entre otros.

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Cabe destacar un detalle no menor: el próximo 1 de enero de 2027, Paolo cumplirá 43 años y quedaría muy cerca de Joel Pinto, quien jugó hasta los 44 años en Liga 1.

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