El fichaje del goleador histórico de la selección peruana en el cuadro íntimo no está cerrado y por la ventana se mete un elenco brasileño en la pelea.

Los hinchas de Alianza Lima están ilusionados, porque se puede sumar al plantel el goleador histórico de la selección peruana, Paolo Hurtado, quien es hincha del cuadro íntimo.

El Depredador está sin equipo tras una larga lesión, y ya tuvo contacto con los dirigentes aliancistas para firmar un vínculo hasta diciembre de 2022, aunque todo ello aún no está resuelto.

"Alianza Lima se ha contactado conmigo. No descarto nada, sería un sueño para mí. Estoy analizando ofertas y vamos a ver qué pasa. Hoy, me sentí bien, volvía marcar de penal y eso me pone contento", había dicho el propio Guerrero hace unos días.

Sin embargo, los goles de Guerrero son seguidos por varios elencos, y donde dejó su huella fue en Brasil, porque en el país del samba defendió los colores de Flamengo e Inter de Porto Alegre.

Un equipo que fue verdugo de Alianza Lima en 2022 quiere darle un nuevo golpe, porque Fortaleza, que le ganó en la Copa Libertadores los dos partidos, va por Guerrero, según consigna Líbero.

"Fortaleza de Brasil y el diario Líbero pudo conocer que tiene un interés por el goleador histórico de la Selección Peruana. Hasta estaría analizando hacerle una propuesta formal", cuenta la publicación.

De esta manera Alianza Lima tiene una dura lucha para quedarse con los goles de Paolo Guerrero.