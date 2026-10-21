Brujas vs. Lens en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Brujas y Lens se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Jan Breydel Stadium, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Brujas recibe a Lens este miércoles 21 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Jan Breydel Stadium. Los dos equipos llegan con las mismas cifras en el arranque de la fase de liga y necesitan reencauzarse antes de que la tabla se les complique. El que gane hoy se acomoda, el que pierde empieza a mirar hacia atrás con otros ojos.

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Ninguno de los dos pudo despegar en las primeras dos fechas y el margen de error empieza a achicarse. Brujas parte como favorito, pero en esta Champions ya quedó claro que eso no garantiza nada.

La actualidad de ambos equipos

Brujas llega de una definición loca: ganó 4-3 de visitante ante el Inter, un resultado que dejó claro que el equipo tiene gol pero también sufre en defensa. Antes había caído 2-3 de local frente al Aston Villa, así que el funcionamiento sigue siendo una incógnita. Con apenas 3 puntos en dos partidos, está 20° entre 36 equipos y necesita sumar para no complicarse.

Lens tampoco pudo encontrar continuidad. Viene de perder 0-2 como local ante el Sporting, un golpe después de haber arrancado bien con una victoria 3-2 de visitante frente al Slavia Praga. Con los mismos 3 puntos que su rival, aparece 21° y sabe que otra caída lo dejaría muy lejos de los puestos que buscan todos en esta fase.

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Horario del partido

Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

En síntesis