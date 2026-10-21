Brujas vs. Lens en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Brujas recibe a Lens este miércoles 21 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Jan Breydel Stadium. Los dos equipos llegan con las mismas cifras en el arranque de la fase de liga y necesitan reencauzarse antes de que la tabla se les complique. El que gane hoy se acomoda, el que pierde empieza a mirar hacia atrás con otros ojos.
Ninguno de los dos pudo despegar en las primeras dos fechas y el margen de error empieza a achicarse. Brujas parte como favorito, pero en esta Champions ya quedó claro que eso no garantiza nada.
La actualidad de ambos equipos
Brujas llega de una definición loca: ganó 4-3 de visitante ante el Inter, un resultado que dejó claro que el equipo tiene gol pero también sufre en defensa. Antes había caído 2-3 de local frente al Aston Villa, así que el funcionamiento sigue siendo una incógnita. Con apenas 3 puntos en dos partidos, está 20° entre 36 equipos y necesita sumar para no complicarse.
Lens tampoco pudo encontrar continuidad. Viene de perder 0-2 como local ante el Sporting, un golpe después de haber arrancado bien con una victoria 3-2 de visitante frente al Slavia Praga. Con los mismos 3 puntos que su rival, aparece 21° y sabe que otra caída lo dejaría muy lejos de los puestos que buscan todos en esta fase.
Horario del partido
- Perú: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium, ESPN7
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN7
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN7
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN7
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN7, inter
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Brujas y Lens se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN7.
- Brujas suma 3 puntos en el torneo.
- Lens suma 3 puntos en el torneo.