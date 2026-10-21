Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Brujas vs. Lens en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Brujas y Lens se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Jan Breydel Stadium, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Brugge vs. Lens, Champions League
Brugge vs. Lens, Champions League

Brujas recibe a Lens este miércoles 21 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Jan Breydel Stadium. Los dos equipos llegan con las mismas cifras en el arranque de la fase de liga y necesitan reencauzarse antes de que la tabla se les complique. El que gane hoy se acomoda, el que pierde empieza a mirar hacia atrás con otros ojos.

Ninguno de los dos pudo despegar en las primeras dos fechas y el margen de error empieza a achicarse. Brujas parte como favorito, pero en esta Champions ya quedó claro que eso no garantiza nada.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Brujas llega de una definición loca: ganó 4-3 de visitante ante el Inter, un resultado que dejó claro que el equipo tiene gol pero también sufre en defensa. Antes había caído 2-3 de local frente al Aston Villa, así que el funcionamiento sigue siendo una incógnita. Con apenas 3 puntos en dos partidos, está 20° entre 36 equipos y necesita sumar para no complicarse.

Lens tampoco pudo encontrar continuidad. Viene de perder 0-2 como local ante el Sporting, un golpe después de haber arrancado bien con una victoria 3-2 de visitante frente al Slavia Praga. Con los mismos 3 puntos que su rival, aparece 21° y sabe que otra caída lo dejaría muy lejos de los puestos que buscan todos en esta fase.

Horario del partido

  • Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
  • Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Brujas y Lens se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN7.
  • Brujas suma 3 puntos en el torneo.
  • Lens suma 3 puntos en el torneo.
Bolavip Perù
Bolavip Perù
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones