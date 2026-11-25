Brujas y Liverpool se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Jan Breydel Stadium, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Brujas recibe a Liverpool este miércoles 25 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Jan Breydel Stadium. El Liverpool llega golpeado y con la necesidad de reaccionar en una Champions League que lo tiene sorprendido en la fase de liga. Enfrente va a tener a un Brujas que no pierde hace tres partidos y que se siente cómodo en este formato.

Publicidad

Ninguno de los dos pasa apuros en la tabla, pero una victoria puede acomodar bastante el panorama de cara a los octavos. Son nueve puntos para cada lado y el que gane esta noche le saca ventaja directa al otro en la pelea por meterse entre los mejores del certamen.

La actualidad de ambos equipos

El Brujas viene de una seguidilla que ilusiona a cualquiera: ganó sus últimos tres partidos en Champions, incluido ese 4-3 agónico de visitante ante el Inter que lo puso en boca de todos. Llega con confianza y sabiendo que un triunfo ante el Liverpool lo metería de lleno en la pelea por los primeros puestos de la fase de liga.

El Liverpool, en cambio, llega tocado. Cayó 3-2 ante el Fenerbahce en su última presentación europea, un traspié que corta una racha positiva y que lo obliga a corregir rápido. Antes había goleado al Villarreal y también al LASK, así que no es un equipo en crisis, pero sí uno que no puede permitirse otro resbalón si quiere meterse entre los de arriba.

Publicidad

Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs

Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis