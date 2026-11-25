Inter y Stuttgart se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Stadio Giuseppe Meazza, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Inter recibe a Stuttgart este miércoles 25 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza. El Inter necesita enderezar el rumbo en la liguilla de Champions después de un arranque irregular, y la visita del Stuttgart aparece como una chance concreta para empezar a escalar posiciones.

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Son apenas dos puntos los que separan a ambos equipos en la tabla general, así que un triunfo puede valer doble: suma y además achica la diferencia con la zona de arriba.

La actualidad de ambos equipos

El Inter llega golpeado por la caída ante Brujas en Milán, aunque supo reponerse con una goleada contundente de visitante frente al Feyenoord. Esa victoria le devolvió algo de confianza, pero la posición 17 en la tabla general deja en claro que todavía le falta regularidad para meterse entre los mejores del certamen.

El Stuttgart, por su parte, viene de perder con Galatasaray tras un empate ante el Atlético de Madrid que no estuvo nada mal. El equipo alemán mostró capacidad para competirle a rivales duros, aunque la derrota más reciente lo dejó con la obligación de sumar si quiere seguir cerca de los puestos que clasifican directo.

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Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs

Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis