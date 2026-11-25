Lille recibe a Bayern este miércoles 25 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stade Pierre Mauroy. Lille llega al límite de sus chances en la Champions League y necesita un milagro para no despedirse de forma anticipada. Enfrente tiene al Bayern, que viene de dejar en el camino al Atlético de Madrid y no piensa complicarse la clasificación.
Para el equipo francés es casi una final: un tropiezo más lo deja prácticamente afuera de cualquier chance de avanzar. El Bayern, en cambio, llega con margen y la idea de sellar su pasaje sin sobresaltos.
La actualidad de ambos equipos
El Lille está último con apenas un punto en cuatro fechas y la imagen no ayuda: empate sin goles ante el Bodo Glimt y antes dos derrotas, una de ellas goleada en contra ante el Galatasaray. La diferencia de gol lo condena a la parte más baja de la tabla general y cada partido que pasa se le complica más el panorama europeo.
El Bayern llega entonado después de ganarle de visitante al Atlético de Madrid y acumula una racha sin derrotas que lo tiene cómodo en la zona alta. Con ocho puntos en cuatro presentaciones, el equipo alemán no depende de otros resultados y puede jugar con la tranquilidad de administrar el partido a su favor.
El historial entre Lille y Bayern
El historial entre ambos es corto pero contundente a favor del Bayern, que ganó los dos únicos antecedentes registrados. En 2012 el equipo alemán golpeó primero con un ajustado 1-0 y después liquidó la serie con un categórico 6-1. En total, el Bayern le marcó siete goles al Lille y solo recibió uno.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/11/2012
|Bayern vs. Lille
|6-1
|UEFA Champions League
|23/10/2012
|Lille vs. Bayern
|0-1
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Lille y Bayern se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Lille suma 1 punto en el torneo.
- Bayern suma 8 puntos en el torneo.