Lille y Bayern se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Estadio Stade Pierre Mauroy, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Lille recibe a Bayern este miércoles 25 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stade Pierre Mauroy. Lille llega al límite de sus chances en la Champions League y necesita un milagro para no despedirse de forma anticipada. Enfrente tiene al Bayern, que viene de dejar en el camino al Atlético de Madrid y no piensa complicarse la clasificación.

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Para el equipo francés es casi una final: un tropiezo más lo deja prácticamente afuera de cualquier chance de avanzar. El Bayern, en cambio, llega con margen y la idea de sellar su pasaje sin sobresaltos.

La actualidad de ambos equipos

El Lille está último con apenas un punto en cuatro fechas y la imagen no ayuda: empate sin goles ante el Bodo Glimt y antes dos derrotas, una de ellas goleada en contra ante el Galatasaray. La diferencia de gol lo condena a la parte más baja de la tabla general y cada partido que pasa se le complica más el panorama europeo.

El Bayern llega entonado después de ganarle de visitante al Atlético de Madrid y acumula una racha sin derrotas que lo tiene cómodo en la zona alta. Con ocho puntos en cuatro presentaciones, el equipo alemán no depende de otros resultados y puede jugar con la tranquilidad de administrar el partido a su favor.

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El historial entre Lille y Bayern

El historial entre ambos es corto pero contundente a favor del Bayern, que ganó los dos únicos antecedentes registrados. En 2012 el equipo alemán golpeó primero con un ajustado 1-0 y después liquidó la serie con un categórico 6-1. En total, el Bayern le marcó siete goles al Lille y solo recibió uno.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/11/2012 Bayern vs. Lille 6-1 UEFA Champions League 23/10/2012 Lille vs. Bayern 0-1 UEFA Champions League

Horario del partido

Perú: 15:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs

Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

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En síntesis