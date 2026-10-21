Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Dónde ver EN VIVO Inter vs. Shakhtar Donetsk por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Inter y Shakhtar Donetsk se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Stadio Giuseppe Meazza, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Inter vs. Shakhtar Donetsk , Champions League
Inter vs. Shakhtar Donetsk , Champions League

Inter recibe a Shakhtar Donetsk este miércoles 21 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza.

Inter llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Shakhtar Donetsk tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Inter viene de perder 3-4 como local ante Brujas. El equipo ocupa el puesto 31 con 0 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Real Madrid.

Shakhtar Donetsk ganó 3-1 como local ante AEK Athens en la fecha anterior. Shakhtar Donetsk está 14° en la tabla con 4 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante PSV.

El historial entre Inter y Shakhtar Donetsk

Inter y Shakhtar Donetsk se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 3 triunfos de Inter y 4 empates.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/11/2021Inter vs. Shakhtar Donetsk2-0UEFA Champions League
28/09/2021Shakhtar Donetsk vs. Inter0-0UEFA Champions League
09/12/2020Inter vs. Shakhtar Donetsk0-0UEFA Champions League
27/10/2020Shakhtar Donetsk vs. Inter0-0UEFA Champions League
17/08/2020Inter vs. Shakhtar Donetsk5-0UEFA Europa League
24/08/2005Inter vs. Shakhtar Donetsk1-1UEFA Champions League
10/08/2005Shakhtar Donetsk vs. Inter0-2UEFA Champions League

Horario del partido

  • Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
  • Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Inter y Shakhtar Donetsk se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN 5.
  • Inter suma 0 puntos en el torneo.
  • Shakhtar Donetsk suma 4 puntos en el torneo.
Bolavip Perù
Bolavip Perù
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones