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Champions League

Feyenoord vs. Inter en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Feyenoord e Inter se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Stadion Feijenoord, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Feyenoord vs. Inter, Champions League
Feyenoord vs. Inter, Champions League

Feyenoord recibe a Inter este martes 3 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Stadion Feijenoord. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: Feyenoord e Inter suman apenas tres puntos en la Champions y necesitan un triunfo para no quedar al borde de la eliminación.

La fase de liga empieza a exigir resultados concretos y este cruce puede ser determinante para las aspiraciones de ambos en lo que queda del torneo.

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La actualidad de ambos equipos

El Feyenoord llega golpeado tras caer 1-0 como visitante ante el Betis, aunque un partido antes había mostrado algo de reacción con un 3-2 de local frente al Como 1907. La goleada que sufrió contra el Barcelona en septiembre todavía pesa en el rendimiento del equipo, que está 26° y necesita sumar de manera urgente.

El Inter viene de ganarle 1-0 al Shakhtar Donetsk como local, un resultado ajustado que le permitió cortar una racha negativa tras perder 4-3 con el Brujas y caer también ante el Real Madrid en la fase anterior. Está 20°, lejos de lo que el equipo suele mostrar en Europa, y llega a Países Bajos con la necesidad de confirmar que la victoria pasada fue el punto de partida de una mejora.

El historial entre Feyenoord e Inter

El historial reciente entre ambos favorece claramente al Inter, que ganó dos de los últimos cuatro enfrentamientos y perdió solo uno, con un empate de por medio. En total de goles también se impone el equipo italiano, con 6 contra 4 del Feyenoord. El antecedente más próximo fue en marzo de 2025, cuando el Inter se impuso 2-1, luego de haber goleado 2-0 en el partido anterior.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
11/03/2025Inter vs. Feyenoord2-1UEFA Champions League
05/03/2025Feyenoord vs. Inter0-2UEFA Champions League
10/04/2002Feyenoord vs. Inter2-2UEFA Europa League
04/04/2002Inter vs. Feyenoord0-1UEFA Europa League

Horario del partido

  • Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 12:45 hs
  • Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 12:45 hs
  • Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
  • Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
  • LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
  • Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
  • Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
  • Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

  • Feyenoord e Inter se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN7.
  • Feyenoord suma 3 puntos en el torneo.
  • Inter suma 3 puntos en el torneo.
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