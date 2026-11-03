Feyenoord vs. Inter en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Feyenoord recibe a Inter este martes 3 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Stadion Feijenoord. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: Feyenoord e Inter suman apenas tres puntos en la Champions y necesitan un triunfo para no quedar al borde de la eliminación.
La fase de liga empieza a exigir resultados concretos y este cruce puede ser determinante para las aspiraciones de ambos en lo que queda del torneo.
La actualidad de ambos equipos
El Feyenoord llega golpeado tras caer 1-0 como visitante ante el Betis, aunque un partido antes había mostrado algo de reacción con un 3-2 de local frente al Como 1907. La goleada que sufrió contra el Barcelona en septiembre todavía pesa en el rendimiento del equipo, que está 26° y necesita sumar de manera urgente.
El Inter viene de ganarle 1-0 al Shakhtar Donetsk como local, un resultado ajustado que le permitió cortar una racha negativa tras perder 4-3 con el Brujas y caer también ante el Real Madrid en la fase anterior. Está 20°, lejos de lo que el equipo suele mostrar en Europa, y llega a Países Bajos con la necesidad de confirmar que la victoria pasada fue el punto de partida de una mejora.
El historial entre Feyenoord e Inter
El historial reciente entre ambos favorece claramente al Inter, que ganó dos de los últimos cuatro enfrentamientos y perdió solo uno, con un empate de por medio. En total de goles también se impone el equipo italiano, con 6 contra 4 del Feyenoord. El antecedente más próximo fue en marzo de 2025, cuando el Inter se impuso 2-1, luego de haber goleado 2-0 en el partido anterior.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/03/2025
|Inter vs. Feyenoord
|2-1
|UEFA Champions League
|05/03/2025
|Feyenoord vs. Inter
|0-2
|UEFA Champions League
|10/04/2002
|Feyenoord vs. Inter
|2-2
|UEFA Europa League
|04/04/2002
|Inter vs. Feyenoord
|0-1
|UEFA Europa League
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium, ESPN7
- Argentina: Fox Sports 2, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN7
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN7
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN7
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN7, inter
- México: Max
- Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Golazo
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 12:45 hs
- Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 12:45 hs
- Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Feyenoord e Inter se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN7.
- Feyenoord suma 3 puntos en el torneo.
- Inter suma 3 puntos en el torneo.