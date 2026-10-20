Dónde ver EN VIVO Man City vs. AEK Athens por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Man City recibe a AEK Athens este martes 20 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Etihad Stadium. El golpe que significó caer goleado ante PSG todavía resuena en Manchester, y la tabla de la Champions no perdona: con apenas 3 puntos en dos fechas, el equipo necesita reaccionar ya.
Para City se trata de frenar una racha que lo tiene lejos de los puestos de clasificación directa. Para AEK, la chance de dar un golpe que lo meta de lleno en la pelea por seguir con vida en el torneo.
La actualidad de ambos equipos
Man City llega golpeado después de la caída 2-4 como local frente a PSG, un resultado que lo dejó 17° con apenas 3 unidades en dos presentaciones. Antes de ese tropiezo había ganado de visitante en Portugal, pero el traspié reciente encendió las alarmas en un torneo donde no hay margen para relajarse.
AEK Athens tampoco pudo sostener el envión que le había dado el triunfo ante LASK: cayó 1-3 como visitante frente a Shakhtar Donetsk y quedó 20° con los mismos 3 puntos que su rival de turno. El equipo griego sabe que una presentación sólida en Manchester puede cambiarle el ánimo a su participación en la fase de liga.
Horario del partido
- Perú: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5, inter
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 5
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 11:45 hs
- Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 11:45 hs
- Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 14:00 hs
- Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 14:00 hs
- PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 14:00 hs
- Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 14:00 hs
- Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 14:00 hs
- Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 14:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Man City y AEK Athens se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN 5.
- Man City suma 3 puntos en el torneo.
- AEK Athens suma 3 puntos en el torneo.