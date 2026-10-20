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Fenerbahce vs. Slavia Praga en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Fenerbahce y Slavia Praga se enfrentan este martes 20 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Fenerbahce vs. Slavia Praha, Champions League
Fenerbahce vs. Slavia Praha, Champions League

Fenerbahce recibe a Slavia Praga este martes 20 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League.

Fenerbahce llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Slavia Praga tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Fenerbahce perdió 0-6 como visitante ante Aston Villa. El conjunto marcha 28° con 1 punto. Antes empató 1-1 como local ante Roma.

Slavia Praga viene de perder 0-2 como visitante ante Sabah FK. El equipo ocupa el puesto 31 con 0 puntos. Antes perdió 2-3 como local ante Lens.

El historial entre Fenerbahce y Slavia Praga

Fenerbahce y Slavia Praga se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Fenerbahce y 2 de Slavia Praga.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/11/2024Slavia Praga vs. Fenerbahce1-2UEFA Europa League
24/02/2022Slavia Praga vs. Fenerbahce3-2UEFA Conference League
17/02/2022Fenerbahce vs. Slavia Praga2-3UEFA Conference League

Horario del partido

  • Perú: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 11:45 hs
  • Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 14:00 hs
  • Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 14:00 hs
  • PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 14:00 hs
  • Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 14:00 hs
  • Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 14:00 hs
  • Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 14:00 hs
  • Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 14:00 hs
  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
  • Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
  • Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Fenerbahce y Slavia Praga se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Fenerbahce suma 1 punto en el torneo.
  • Slavia Praga suma 0 puntos en el torneo.
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