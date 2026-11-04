Fenerbahce vs. Liverpool en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Fenerbahce y Liverpool se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Estadio Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Fenerbahce recibe a Liverpool este miércoles 4 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. El Liverpool llega como la gran figura de la fase de liga y necesita confirmarlo lejos de Anfield. Fenerbahce, en cambio, se juega buena parte de sus chances de seguir con vida en el torneo.

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Son realidades opuestas las que se cruzan en esta cuarta fecha, con un invicto que quiere mantenerse y un local que ya no puede permitirse más tropiezos si pretende meterse entre los clasificados.

La actualidad de ambos equipos

Fenerbahce todavía no encontró el funcionamiento que esperaba en esta Champions. Apenas sumó dos puntos en tres presentaciones, con un empate ante Roma, otro frente a Slavia Praga y una goleada en contra feroz ante Aston Villa que dejó heridas abiertas. Está 31° entre 36 equipos y necesita un golpe de efecto para no quedar relegado del todo.

El Liverpool, en las antípodas, viene de ganar sus últimos tres compromisos y lo hizo siempre metiendo varios goles: 4-3 a Villarreal, 6-3 a LASK y 2-1 al Atlético de Madrid. Con nueve puntos y el cuarto puesto, el equipo inglés muestra una faceta ofensiva encendida, aunque también algo permeable en defensa, algo que podría aprovechar un rival necesitado como el turco.

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Horario del partido

Perú: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis