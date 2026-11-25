Shakhtar Donetsk recibe a Fenerbahce este miércoles 25 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
Shakhtar Donetsk perdió 0-1 como local ante Sporting en la fecha anterior. Shakhtar Donetsk está 24° en la tabla con 4 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Inter.
En su último compromiso, Fenerbahce ganó 3-2 como local ante Liverpool. El conjunto marcha 22° con 5 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Slavia Praga.
El historial entre Shakhtar Donetsk y Fenerbahce
Shakhtar Donetsk y Fenerbahce se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Shakhtar Donetsk, 1 de Fenerbahce y 1 empate.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|19/04/2022
|Fenerbahce vs. Shakhtar Donetsk
|1-0
|Club Friendlies
|05/08/2015
|Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce
|3-0
|UEFA Champions League
|28/07/2015
|Fenerbahce vs. Shakhtar Donetsk
|0-0
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium, ESPN6
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN6
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN6
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN6
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN6, inter
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 6
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 9
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Shakhtar Donetsk y Fenerbahce se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN6.
- Shakhtar Donetsk suma 4 puntos en el torneo.
- Fenerbahce suma 5 puntos en el torneo.