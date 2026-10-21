Lille vs. Galatasaray: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 3 de la Champions League

Lille y Galatasaray se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Lille recibe a Galatasaray este miércoles 21 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Hay partidos que se juegan tanto por el resultado como por la necesidad de cortar una racha, y este es uno de esos casos. Lille y Galatasaray llegan sin puntos en la Champions y necesitan reaccionar ya.

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Ninguno de los dos ganó en las primeras dos fechas del torneo, así que el que se lleve los tres puntos empieza a respirar en la tabla general. Para el que pierda, la clasificación a los octavos empieza a complicarse en serio.

La actualidad de ambos equipos

El Lille llega golpeado: cayó 0-3 como visitante ante el Arsenal y antes había perdido 2-3 de local frente al Betis. Son dos derrotas consecutivas que lo dejan en el puesto 34 de los 36 equipos, sin unidades, y con la urgencia de sumar antes de que la fase de liga se le escape.

Galatasaray tampoco pudo arrancar bien: perdió 1-4 como local ante el Barcelona y en la fecha anterior había caído 1-3 como visitante contra el Sporting. Está un escalón más abajo que su rival, en el puesto 35, y con la misma necesidad de salir del cero para no quedar al margen de la pelea por la clasificación.

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Horario del partido

Perú: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

En síntesis