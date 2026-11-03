Galatasaray vs. Stuttgart en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Galatasaray recibe a Stuttgart este martes 3 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Rams Park.
Galatasaray llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Stuttgart tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Galatasaray ganó 4-2 como visitante ante Lille. El conjunto marcha 24° con 3 puntos. Antes perdió 1-4 como local ante Barcelona.
Stuttgart viene de empatar 1-1 como local ante Atlético de Madrid. El equipo ocupa el puesto 6 con 7 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Slovan Bratislava.
Horario del partido
- Perú: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium
- Colombia: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, CBS Sports Golazo
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 12:45 hs
- Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Galatasaray y Stuttgart se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Galatasaray suma 3 puntos en el torneo.
- Stuttgart suma 7 puntos en el torneo.