Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Galatasaray vs. Stuttgart en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Galatasaray y Stuttgart se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Rams Park, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Galatasaray vs. Stuttgart, Champions League
Galatasaray vs. Stuttgart, Champions League

Galatasaray recibe a Stuttgart este martes 3 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Rams Park.

Galatasaray llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Stuttgart tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Galatasaray ganó 4-2 como visitante ante Lille. El conjunto marcha 24° con 3 puntos. Antes perdió 1-4 como local ante Barcelona.

Stuttgart viene de empatar 1-1 como local ante Atlético de Madrid. El equipo ocupa el puesto 6 con 7 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Slovan Bratislava.

Horario del partido

  • Perú: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 12:45 hs
  • Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
  • Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
  • LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
  • Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
  • Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
  • Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
  • Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

  • Galatasaray y Stuttgart se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Galatasaray suma 3 puntos en el torneo.
  • Stuttgart suma 7 puntos en el torneo.
Bolavip Perù
Bolavip Perù
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones