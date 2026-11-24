Galatasaray recibe a Aston Villa este martes 24 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Rams Park. Hay puntos de por medio para los dos y ninguno puede permitirse relajarse en esta fase de la Champions. Galatasaray necesita reaccionar rápido si no quiere complicarse el pasaje a la siguiente ronda.
La tabla todavía se mueve mucho y un resultado acá puede cambiar el panorama de ambos equipos de cara a lo que resta del torneo. Para el Aston Villa es una chance de meter presión arriba; para Galatasaray, de no quedar más relegado.
La actualidad de ambos equipos
Galatasaray llega golpeado en la tabla, 18° con apenas 6 puntos en cuatro fechas, aunque el funcionamiento reciente muestra señales de mejora: viene de ganarle 2-0 a Stuttgart como local después de una goleada en contra ante Barcelona. La visita a Lille, resuelta 4-2, también dejó una imagen positiva de cara al ataque.
El Aston Villa, en cambio, se mueve en la mitad de tabla con 9 unidades y una campaña más pareja. Viene de caer 3-0 ante Barcelona como visitante, pero antes había goleado 6-0 de local a Fenerbahce y sumado otro triunfo frente a Viking. El equipo inglés muestra más solidez en su rendimiento general dentro del torneo.
Horario del partido
- Perú: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
- Costa Rica: ESPN, Disney+ Premium
- Guatemala: ESPN, Disney+ Premium
- Panamá: ESPN, Disney+ Premium, Rush Sports 3
- El Salvador: ESPN, Disney+ Premium
- Honduras: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Bodo Glimt vs. LASK — martes 24 de noviembre, 12:45 hs
- Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Man City vs. Napoli — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Feyenoord vs. Porto — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Como 1907 vs. AEK Athens — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Galatasaray y Aston Villa se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Galatasaray suma 6 puntos en el torneo.
- Aston Villa suma 9 puntos en el torneo.