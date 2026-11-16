Jean Deza fue el principal protagonista del fin de semana en Domingo Dianderas. Acabó expulsado, y su equipo quedó eliminado de la Copa Perú.

Jean Deza puso fin a la incertidumbre sobre su futuro futbolístico y confirmó que no continuará en Domingo Dianderas, el club presidido por Jorge Luna. El anuncio oficial llega pocas horas después de la dura eliminación del equipo chinchano en los octavos de final de la Copa Perú.

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El extremo peruano fue el principal protagonista del fin de semana tras ver la tarjeta roja en un encuentro decisivo. Con su salida, el atacante cierra una etapa breve, pero intensa en el denominado “fútbol macho”.

Jean Deza se fue de Domingo Dianderas después de quedar eliminado de Copa Perú. (Foto: X).

El mensaje de despedida de Jean Deza en redes sociales

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, el futbolista de 33 años confirmó su desvinculación definitiva de la institución. Pese al amargo desenlace deportivo, el jugador aseguró marcharse satisfecho por el trabajo realizado.

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“Hoy me toca despedirme de Dianderas de Chincha. Me voy con la tranquilidad de haberlo dejado todo por esta camiseta”, escribió el delantero en su pronunciamiento público.

Además, Deza aprovechó el espacio para agradecer a la directiva y al comando técnico del cuadro de Chincha. “A pesar de todo, estoy muy agradecido con el club por la oportunidad y la confianza. ¡Gracias por todo, Dianderas!”, sentenció el jugador.

Autocrítica tras su expulsión ante Bella Esperanza

El adiós del exjugador de Alianza Lima ocurre en medio de las críticas por su comportamiento en el campo de juego. El propio futbolista reconoció que su paso por el club de Jorge Luna quedó marcado por la tarjeta roja recibida en la última jornada.

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“Lamentablemente, tuve una expulsión, pero eso no borra el esfuerzo ni el compromiso entregado”, agregó Deza en su cuenta personal. De esta manera, el atacante intentó defender su entrega física durante los partidos que disputó en el torneo.

Así fue la eliminación del club de Jorge Luna en la Copa Perú

La salida de Jean Deza se consumó tras un partido sumamente complicado para las aspiraciones de Domingo Dianderas. En el duelo de vuelta de los octavos de final, disputado en el Estadio Municipal de Quilmaná, el equipo cayó 2-0 frente a Bella Esperanza.

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El empate 1-1 conseguido en el encuentro de ida resultó insuficiente para sostener la llave. Con un marcador global de 3-1, el proyecto encabezado por Jorge Luna se despidió prematuramente de la competencia, dejando libre a su principal figura para escuchar nuevas ofertas.

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