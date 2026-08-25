Fue considerado como la gran promesa del fútbol peruano: ahora es fichado por Jorge Luna

El equipo comprado y potenciado por Jorge Luna, hace un fichaje estrella. Un deportista, considerado como la gran promesa del fútbol peruano.

El mercado de pases del balompié nacional volvió a dar un golpe mediático e inesperado. Un futbolista formado en las divisiones menores de Sporting Cristal dará un giro total en su carrera profesional.

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El volante peruano-japonés Tadashi Aoki fue anunciado oficialmente como la contratación estrella del club Domingo Dianderas. La institución chinchana es presidida y liderada por el conocido comediante Jorge Luna.

Tadashi Aoki jugará en el equipo de Jorge Luna. (Foto: X).

De las canteras celestes al entorno de Jorge Luna

Tadashi Aoki destacó desde muy joven en la cantera de Sporting Cristal. Sus cualidades técnicas y liderazgo lo llevaron a portar la cinta de capitán en la Selección Peruana Sub-17.

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Tras completar su proceso formativo en La Florida, el mediocampista dio el salto al profesionalismo. Acumuló experiencia en el torneo local vistiendo camisetas de instituciones tradicionales como Ayacucho FC, Cusco FC y Unión Comercio.

El MVP de la Liga 2 da el salto a la Copa Perú

El nivel de Aoki se consagró en la temporada 2024 luciendo la camiseta de Alianza Universidad. Tras salir campeón de la segunda división, fue elegido el mejor jugador del torneo e integró el once ideal de la campaña.

Por ello, su llegada a Domingo Dianderas es un refuerzo de lujo para el fútbol amateur. A sus 26 años, el pivote deja la élite profesional para aportar orden táctico en el certamen de ascenso.

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El ambicioso proyecto de Domingo Dianderas

El club chinchano vive el momento más glorioso de su historia tras consagrarse campeón de la Liga Departamental de Ica. Con este título aseguraron su presencia en la ansiada Etapa Nacional de la Copa Perú.

La dirigencia encabezada por Jorge Luna busca sumar jerarquía para pelear el boleto a la Liga 2 o Liga 3. El fichaje de Tadashi Aoki es la primera gran carta de presentación para buscar la gloria.

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