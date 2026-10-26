Jean Deza recién fichó por el equipo de Jorge Luna: y ya piensa abandonar el Domingo Dianderas Fútbol Club

Fiel a su estilo, Jean Deza se hace noticia por algo que no pasa dentro de la cancha. Domingo Dianderas podría perder, a su extremo nacional.

Jean Deza volvió a convertirse en el centro de la atención mediática en el fútbol peruano tras sus impactantes declaraciones al regresar de la ciudad de Talara. El atacante de 33 años, presentado como el fichaje bomba del Domingo Dianderas Fútbol Club —institución perteneciente al comediante Jorge Luna—, sembró enormes dudas sobre su continuidad.

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El futbolista rompió el silencio en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras cumplir el compromiso de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Perú. Para sorpresa de los hinchas del cuadro chinchano, el experimentado delantero no guardó nada al momento de evaluar sus primeras impresiones con la camiseta del equipo.

Jean Deza podría romper con el equipo de Jorge Luna. (Foto: X).

Sin minutos en el debut del Domingo Dianderas FC

Deza fue parte de la delegación que viajó al norte del país para enfrentar al histórico Atlético Torino en un duelo crucial para las aspiraciones del club. Sin embargo, el atacante no sumó un solo minuto de juego y tuvo que presenciar todo el accidentado encuentro desde el banquillo de los suplentes.

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El compromiso finalizó con un disputado empate 1-1 en el Estadio Campeones del 36, un resultado favorable para la escuadra de Jorge Luna pensando en la vuelta. Pese al logro deportivo cosechado en condición de visitante, la atención del encuentro terminó desviándose por completo hacia la situación del atacante.

Incomodidad en la Copa Perú y duras declaraciones

Al ser abordado por la prensa deportiva a su llegada a Lima, el popular ‘Ratón’ no ocultó su incomodidad por la realidad que le tocó presenciar en el “fútbol macho”. El jugador dejó en claro que la exigencia física y el entorno del torneo de ascenso fueron un choque directo contra sus expectativas iniciales.

“La verdad que fue una experiencia no tan buena, no había estado en Copa Perú y la verdad que es muy duro. Es un equipo muy joven y vamos a ver cómo se dan las cosas, a ver qué es lo mejor para el equipo y para mí. No sé si continuaré”, declaró enfáticamente ante los micrófonos.

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¿Qué pasará con Jean Deza en Domingo Dianderas?

Estas declaraciones encendieron de inmediato las alarmas en la interna de la directiva del Domingo Dianderas FC, que apostaba por Deza como el líder de su ataque en la Etapa Nacional. El delantero adelantó que sostendrá conversaciones de emergencia con los dirigentes para definir cuál será el camino a seguir en los próximos días.

La escuadra ‘canaria’ definirá la llave ante el ‘Taladro del Norte’ este fin de semana en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. La gran incógnita de los aficionados es si Jean Deza finalmente saltará al campo de juego o si se marchará de la institución sin haber disputado un solo minuto oficial.

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