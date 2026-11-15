Jean Deza agredió a rival descaradamente: y el Domingo Dianderas de Jorge Luna quedó eliminado de la Copa Perú

Jean Deza fue contratado por Jorge Luna, en el Domingo Dianderas para ser figura. Pero hoy fue expulsado, y aportó a que terminen eliminados.

Domingo Dianderas, el ambicioso proyecto futbolístico liderado por el comediante Jorge Luna, se despidió de la Copa Perú 2026 tras caer por 2-0 ante Bella Esperanza. El duelo de vuelta por los octavos de final de la Etapa Nacional estuvo marcado por la indisciplina de su principal figura, Jean Deza, quien dejó a su equipo con diez hombres en el momento más crítico del partido.

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Una expulsión de Jean Deza condicionó la serie

El conjunto chinchano necesitaba una victoria para avanzar, luego de haber igualado 1-1 en el partido de ida disputado en condición de local. Con la llave completamente abierta, el planteamiento de Domingo Dianderas apostaba por golpear en los momentos clave del segundo tiempo.

Sin embargo, el punto de quiebre ocurrió entre los minutos 54 y 56, cuando Jean Deza protagonizó una agresión descarada contra un futbolista rival. El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa al popular ‘Ratón’, desmoronando las aspiraciones del plantel cuando buscaba remontar la serie y asegurar su boleto a los cuartos de final.

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Con superioridad numérica, Bella Esperanza aprovechó los espacios y sentenció el 2-0 definitivo (3-1 en el marcador global). La derrota significó el fin del sueño del ascenso directo para el club de Chincha en la presente temporada, con lo que los fans lamentan que el show mediático no pueda continuar.

¿Qué pasará con el Domingo Dianderas de Jorge Luna?

Al quedar fuera en octavos de final, Domingo Dianderas perdió toda posibilidad de alcanzar los cuatro primeros puestos que otorgan el ascenso directo a la Liga 2 para el 2027, así como los cupos de repechaje rumbo a la Liga 3.

De acuerdo con el reglamento de competiciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el panorama futuro del club se divide en tres ejes principales:

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Retorno a su liga de origen: El equipo deberá reiniciar su camino en la Copa Perú 2027 desde la etapa distrital o departamental en Chincha (Ica), según lo que dispongan las bases oficiales para los clubes eliminados en instancias finales.

Evaluación del plantel: La directiva encabezada por Jorge Luna analizará la continuidad de los refuerzos mediáticos contratados para esta campaña, siendo el caso de Jean Deza el más cuestionado tras su determinante expulsión.

Respaldo financiero: A pesar del golpe deportivo, la solidez económica y el alcance mediático de su administración le garantizan al club los recursos necesarios para reestructurarse e intentar nuevamente el ascenso profesional en 2027.

🇵🇪😳🟥 JEAN DEZA y la EXPULSIÓN MÁS ABSURDA que podrás ver en el día. El jugador “estrella” de Domingo Dianderas dejó con 10 hombres a su equipo en la Copa Perú. pic.twitter.com/7l5eTdFM6D — Fanáticos del Fútbol – Perú (@fanaticospe) November 15, 2026

Roja para Jean Deza.

Pierde Domingo Dianderas min 55 y ahora con 10 jugadores.

Sabían lo que contrataron.@SegundaPeru @CopaPeru pic.twitter.com/K1zzV0uzmC — 𝗝Ⓤ𝗔𝗡𝗠𝗔 | H.I 🎙️ (@ydalejuanma) November 15, 2026

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