Graban a Jean Deza en pelea callejera y así explicó lo que pasó: “A meterle show”

El controvertido futbolista fue parte de una discusión, que terminó a los golpes. Luego, publicó un video en sus redes sociales justificando su accionar.

Alejado del fútbol profesional, Jean Deza volvió a los primeros planos, aunque por un escándalo. Es que en las redes sociales se viralizó un video donde se lo ve en una pelea callejera en el distrito limeño de San Miguel. Luego de este hecho, apareció en su cuenta de Instagram para dejar un video donde justificó lo que hizo.

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El video, que se volvió viral en redes sociales como X, Instagram y TikTok, mostró a Jean Deza en una pelea en plena calle. Las imágenes muestran cómo el exjugador de Alianza Lima recibe golpes mientras la otra persona la sujetó del cuello dejándolo en el suelo. Luego, se vio a otras personas tratando de separar a los involucrados en el altercado.

Hubo muchos comentarios en redes por lo que se trata de otro hecho extrafutbolístico que mancha aún más su nombre. Los usuarios cuestionan que el propio jugador supo decir que buscaría la manera de alejarse de todos los problemas para volver a jugar profesionalmente y hasta buscando una oportunidad en la Selección Peruana.

Y pensar que Jean Deza le prometio a Pedro Garcia que iba regresar a jugar por la seleccion peruana JAJJAAJa, ya no tiene solucion ese wn https://t.co/gLPYoaVHNb — Cremista (@Elmatakgones) August 1, 2026

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Jean Deza habló sobre la pelea en redes sociales

Tras los hechos de público conocimiento, Jean Deza no tardó en aparecer en su cuenta de Instagram para hablar sobre lo ocurrido. Se grabó en sus Instagram stories y, sin aparentes marcas por la pelea y desde un bus.

“Nos fuimos… a cumplir los deberes… A meterle show, nada más. Lo que siempre doy. No llore, disfrute“, dijo en una grabación corta, pero que dio a entender que se trataba precisamente de lo ocurrido en la vía pública.

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En relación a la gresca, según informaron Prensa Chalaca y Willax, todo ocurrió cuando un grupo de personas saludó a Jean Deza, pero éste habría tenido una reacción violenta. Insultó a este grupo de gente y todo derivó en esta discusión, que se terminó viralizando.

Asimismo, los testigos del lugar aseguran que la discusión había terminado, pero luego el exjugador de Montpellier de Francia y Levski Sofia de Bulgaria, entre otros clubes, habría regresado acompañado de más personas para empezar nuevamente la pelea. Al final, parece que la cuestión terminó sin heridos.

Jean Deza sigue sin club desde su paso por Santos FC

Por estos momentos, el futbolista de 33 años sigue sin club tras su último paso por Santos de Nasca entre 2025 y parte del 2026. Actualmente, estaría jugando por fuera de lo profesional.

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Sport Boys buscó su fichaje hace algunos meses, mientras negociaba las llegadas de Carlos Zambrano y Miguel Trauco. Sin embargo, debido a que no se logró desvincular administrativamente de Santos FC, el fichaje se cayó. Además, los cuestionamientos al club por buscar su arribo también incidieron negativamente.

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