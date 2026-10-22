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Alineaciones de Omonia y Benfica por la Europa League: formaciones probables

Omonia y Benfica se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Omonia vs. Benfica, Europa League
Omonia vs. Benfica, Europa League

Omonia recibe a Benfica este jueves 22 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Omonia viene de ganarle 3-0 a NK Celje y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Benfica viene de ganarle 4-1 a Celtic y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Omonia y Benfica

Omonia (4-2-3-1): Fabiano, Jean-Kévin Duverne, Senou Coulibaly, Ľubomír Šatka, Jure Balkovec, Mateo Marić, Muamer Tanković, Panagiotis Andreou, Ewandro Costa, Loïs Diony, Jaden Sean Montnor. DT: Henning Berg.

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Benfica (4-2-3-1): Anatoliy Trubin, Alexander Bah, Tomás Araújo, Clément Lenglet, Souffian El Karouani, Fredrik Aursnes, Georgiy Sudakov, João Palhinha, Dodi Lukébakio, Jhon Durán, Gianluca Prestianni. DT: Marco Silva.

La previa de Omonia y Benfica: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 22 de octubre
  • Hora: 14:00 (hora de Perú)
  • Próximo partido de Omonia: vs. Nijmegen, jueves 5 de noviembre
  • Próximo partido de Benfica: vs. Lech Poznan, jueves 5 de noviembre
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