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Europa League

NK Celje vs. Omonia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Europa League

NK Celje y Omonia se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

NK Celje vs. Omonia, Europa League
NK Celje vs. Omonia, Europa League

NK Celje recibe a Omonia este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

  • Perú: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, NK Celje perdió 0-2 como visitante ante Leverkusen. El conjunto marcha 30° con 0 puntos.

Omonia viene de ganar 1-0 como local ante Celta. El equipo ocupa el puesto 16 con 3 puntos.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
  • Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
  • Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • NK Celje y Omonia se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • NK Celje suma 0 puntos en el torneo.
  • Omonia suma 3 puntos tras vencer a Celta.
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