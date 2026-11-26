Juventus y Omonia se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Allianz Stadium, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Juventus recibe a Omonia este jueves 26 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Allianz Stadium. Juventus ya se asomó a los puestos de arriba de la fase de liga y una victoria más lo deja cómodo para pelear el pasaje directo a octavos. Omonia, en cambio, llega con la necesidad de reaccionar antes de que la clasificación se le complique del todo.

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Son cinco puntos los que separan a ambos en la tabla, y eso ya dice bastante de lo que está en juego en Turín: para el local, mantener el paso firme; para el visitante, no quedar afuera de la pelea por meterse entre los primeros puestos.

La actualidad de ambos equipos

La Juventus llega entonada después de ganarle 2-1 a AZ Alkmaar de visitante, un resultado que confirma una racha sin derrotas en esta Europa League. Antes había empatado contra Rennes y también se había impuesto como visitante frente a Celta, así que el equipo suma de a puntos partido tras partido y se ubica quinto con 10 unidades en cuatro presentaciones.

Omonia atraviesa un momento bien distinto. Viene de caer 3-1 ante Nijmegen y antes había sufrido una goleada en casa frente a Benfica por 4-1, dos tropiezos que lo dejaron 18° con apenas 6 puntos. El único envión positivo fue el 3-0 ante NK Celje, pero necesita algo más que eso para no quedar relegado en la tabla.

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Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis