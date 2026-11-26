Juventus recibe a Omonia este jueves 26 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Allianz Stadium. Juventus ya se asomó a los puestos de arriba de la fase de liga y una victoria más lo deja cómodo para pelear el pasaje directo a octavos. Omonia, en cambio, llega con la necesidad de reaccionar antes de que la clasificación se le complique del todo.
Son cinco puntos los que separan a ambos en la tabla, y eso ya dice bastante de lo que está en juego en Turín: para el local, mantener el paso firme; para el visitante, no quedar afuera de la pelea por meterse entre los primeros puestos.
La actualidad de ambos equipos
La Juventus llega entonada después de ganarle 2-1 a AZ Alkmaar de visitante, un resultado que confirma una racha sin derrotas en esta Europa League. Antes había empatado contra Rennes y también se había impuesto como visitante frente a Celta, así que el equipo suma de a puntos partido tras partido y se ubica quinto con 10 unidades en cuatro presentaciones.
Omonia atraviesa un momento bien distinto. Viene de caer 3-1 ante Nijmegen y antes había sufrido una goleada en casa frente a Benfica por 4-1, dos tropiezos que lo dejaron 18° con apenas 6 puntos. El único envión positivo fue el 3-0 ante NK Celje, pero necesita algo más que eso para no quedar relegado en la tabla.
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: Disney+ Premium, ESPN4
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN, ViX
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs
- Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs
- Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs
- Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs
- Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs
- Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs
- Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs
- Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs
- Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs
- Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs
- Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs
- Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs
- OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs
- Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs
- Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs
- Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs
- Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Juventus y Omonia se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Juventus suma 10 puntos en el torneo.
- Omonia suma 6 puntos en el torneo.