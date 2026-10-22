Alineaciones de Viktoria y Levski Sofia por la Europa League: formaciones probables

Viktoria recibe a Levski Sofia este jueves 22 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Europa League, se disputará en el Doosan Arena. Viktoria viene de caer 1-2 ante Ferencvaros y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Levski Sofia viene de empatar 1-1 con Nijmegen y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Viktoria y Levski Sofia
Viktoria (4-2-3-1): Dominik Ťapaj, Adam Gabriel, Filip Prebsl, Sampson Dweh, Merchas Doski, Patrik Hrošovský, Jiří Panoš, Stefan Pirgić, Amar Memić, Christophe Kabongo, Alexandr Sojka. DT: Radoslav Kováč.
Levski Sofia (4-3-3): Svetoslav Vutsov, Aldair Neves Aldair, Kristian Dimitrov, Christian Makoun, Maicon, Mehdi Moubarik, Marko Grujić, Sérgio Araújo, David Kusso, Reinaldo, Francisco Everton Mota de Castro. DT: Julio Velázquez.
La previa de Viktoria y Levski Sofia: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 22 de octubre
- Hora: 14:00 (hora de Perú)
- Estadio: Doosan Arena
- Historial: 2 cruces — Viktoria ganó 2, Levski Sofia ganó 0 y empataron 0
- Último antecedente: 10/02/2014: Levski Sofia 0-3 Viktoria
- Próximo partido de Viktoria: vs. Lillestroem, jueves 5 de noviembre
- Próximo partido de Levski Sofia: vs. Jagiellonia, jueves 5 de noviembre