Dónde ver EN VIVO Ferencvaros vs. Viktoria por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Ferencvaros es local ante Viktoria este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.
Ferencvaros llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Viktoria tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Perú: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Ferencvaros viene de ganar 3-1 como visitante ante Celtic. El equipo ocupa el puesto 6 con 3 puntos.
Viktoria perdió 0-3 como local ante Union Saint-Gilloise en la fecha anterior. Viktoria está 34° en la tabla con 0 puntos.
El historial entre Ferencvaros y Viktoria
Ferencvaros y Viktoria se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Ferencvaros, 2 de Viktoria y 2 empates.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2025
|Ferencvaros vs. Viktoria
|1-1
|UEFA Europa League
|20/02/2025
|Viktoria vs. Ferencvaros
|3-0
|UEFA Europa League
|13/02/2025
|Ferencvaros vs. Viktoria
|1-0
|UEFA Europa League
|25/01/2024
|Ferencvaros vs. Viktoria
|1-3
|Club Friendlies
|16/01/2023
|Viktoria vs. Ferencvaros
|0-0
|Club Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 11:45 hs
- Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 11:45 hs
- NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 14:00 hs
- Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Ferencvaros y Viktoria se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Ferencvaros suma 3 puntos tras vencer a Celtic.
- Viktoria suma 0 puntos en el torneo.