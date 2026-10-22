Bournemouth vs. Milan: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 3 de la Europa League

Bournemouth y Milan se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth recibe a Milan este jueves 22 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Bournemouth llega con puntaje perfecto y las ganas de meterse entre los protagonistas del grupo, mientras que el Milan todavía busca encontrar su nivel en esta edición de la Europa League.

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Para los ingleses, ganar significa consolidarse en la parte alta de la tabla; para el Milan, es casi una obligación si no quiere complicarse antes de lo previsto.

La actualidad de ambos equipos

El Bournemouth llega envalentonado tras un contundente 3-0 ante el Sturm Graz que lo dejó con puntaje ideal en la competencia. Antes de eso había sumado de visitante frente a la Real Sociedad, por lo que acumula dos triunfos en dos presentaciones y se ubica quinto con seis puntos.

El Milan, en cambio, tuvo un inicio irregular. Después de perder como local ante el Benfica, reaccionó con una goleada por 4-0 como visitante frente al Red Bull, un resultado que le devuelve algo de confianza aunque todavía lo tiene en zona media de la tabla, con apenas tres unidades.

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El historial entre Bournemouth y Milan

El historial entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez, en 2016, con triunfo del Milan por 2-1. No hay demasiada estadística para sacar conclusiones, pero sí queda claro que el equipo italiano fue el único que supo ganarle al Bournemouth en la única oportunidad que se cruzaron.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 03/09/2016 Bournemouth vs. Milan 1-2 Club Friendlies

Horario del partido

Perú: 14:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

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En síntesis