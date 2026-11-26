Crystal Palace y Real Sociedad se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace recibe a Real Sociedad este jueves 26 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park. Ninguno de los dos pudo ganar en su última presentación europea y ambos necesitan un triunfo para no complicarse en la fase de liga.

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Con apenas 5 puntos en cuatro fechas, Crystal Palace y Real Sociedad se juegan la posibilidad de meterse entre los puestos que clasifican directamente, algo que hoy les queda lejos.

La actualidad de ambos equipos

El Crystal Palace llega golpeado en cuanto a resultados: viene de un empate 1-1 como local frente a Hoffenheim, pero antes había igualado 2-2 como visitante ante el Beşiktaş y cayó 3-2 en su visita al Lyon. Está 21° con 5 unidades, una posición que obliga a reaccionar rápido si quiere meterse en zona de clasificación.

La Real Sociedad tampoco pudo cerrar su último compromiso con un triunfo: empató 1-1 de local contra el mismo Lyon. Antes había goleado 6-0 como visitante al Lillestroem y empatado 1-1 ante el Union Saint-Gilloise. Con los mismos 5 puntos que su rival de turno, el equipo donostiarra está un escalón debajo, en el puesto 20, y necesita sumar de visitante para no quedar al margen de la pelea.

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Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis