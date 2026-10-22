Dónde ver EN VIVO Juventus vs. Rennes por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Juventus y Rennes se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Juventus recibe a Rennes este jueves 22 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Con puntaje perfecto en la fase de liga, el equipo italiano tiene la chance de despegarse solo en la tabla si suma de nuevo.

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Un triunfo lo deja con nueve puntos sobre nueve posibles y lo pone como candidato firme a terminar entre los primeros lugares de la fase general.

La actualidad de ambos equipos

La Juventus llega como puntera del torneo, con seis puntos de seis disputados. Viene de ganar 2-1 como visitante ante Celta y antes había goleado 5-0 de local frente al Nijmegen, así que el nivel ofensivo acompaña el envión anímico.

El Rennes está 13° con cuatro unidades, producto de una victoria y un empate. Llega de ganar 2-1 en su casa ante el OFI Crete, luego de haber igualado sin goles frente al Sturm Graz, y necesita puntos para meterse entre los puestos que dan el pase directo a la siguiente ronda.

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Horario del partido

Perú: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

En síntesis