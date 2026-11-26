Ferencvaros y NK Celje se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Groupama Arena por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Ferencvaros recibe a NK Celje este jueves 26 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Groupama Arena. Ferencvaros viene de ganarle 2-0 a Milan y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. NK Celje viene de ganarle 3-2 a Sturm Graz y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Las alineaciones de Ferencvaros y NK Celje

Ferencvaros (4-3-3): Dénes Dibusz, Attila Osváth, Mariano Gómez, Toon Raemaekers, Carlos Eduardo Lopes Cruz, Kristoffer Zachariassen, Ádám Nagy, Habib Maïga, Matúš Bero, Lenny Joseph, Veljko Birmančević. DT: Balázs Borbély.

NK Celje (4-3-3): Žan-Luk Leban, Pijus Širvys, Lukasz Ł. Bejger, Artemijus Tutyškinas, Milot Avdyli, Svit Sešlar, Mark Zabukovnik, Papa Dániel, Veton Tusha, Armandas Kučys, Benjamin Verbič. DT: Zoran Zeljković.

Bajas y ausentes de Ferencvaros y NK Celje

Ferencvaros:

Yusuf Bamidele (expulsión; vuelve en 2 fechas)

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NK Celje:

Sin bajas por lesión o suspensión.

La previa de Ferencvaros y NK Celje: todo lo que hay que saber