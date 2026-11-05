Dónde ver EN VIVO Milan vs. Ferencvaros por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Milan y Ferencvaros se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Stadio Giuseppe Meazza, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Milan recibe a Ferencvaros este jueves 5 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza. El Milan llega con la necesidad urgente de sumar en la Europa League, algo que su posición en la tabla no refleja todavía. El Ferencvaros, en cambio, se mueve cómodo entre los primeros puestos y no tiene ninguna presión extra para este cruce.

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Con apenas 3 puntos en tres fechas, el equipo italiano no puede permitirse otro traspié si quiere meterse entre los mejores de la fase de liga. Para el Ferencvaros, en cambio, ganar en Milán sería un golpe de autoridad que lo acercaría todavía más a la clasificación directa.

La actualidad de ambos equipos

El Milan viene de un golpe duro: cayó 0-3 como visitante ante el Bournemouth y eso cortó de raíz el envión que había tomado con su goleada 4-0 ante el Red Bull. La derrota en casa frente al Benfica en el arranque del torneo tampoco ayudó, y hoy el equipo está 24° con apenas tres unidades, una posición que lo obliga a reaccionar rápido si no quiere complicarse el resto de la fase.

El Ferencvaros atraviesa un presente completamente distinto. Ganó sus últimos tres partidos en todas las competencias, entre ellos un contundente 4-1 ante el Torreense y un 3-1 como visitante frente al Celtic que mostró solidez fuera de casa. Con 9 puntos y el quinto puesto, el equipo húngaro llega a Milán con la confianza de quien no pierde hace rato.

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Horario del partido

Perú: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis