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Europa League

Alineaciones de Milan y Ferencvaros por la Europa League: formaciones probables

Milan y Ferencvaros se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Stadio Giuseppe Meazza por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Milan vs. Ferencvaros, Europa League
Milan vs. Ferencvaros, Europa League

Milan recibe a Ferencvaros este jueves 5 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza. Milan viene de caer 0-3 ante Bournemouth y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Ferencvaros viene de ganarle 4-1 a Torreense y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Milan y Ferencvaros

Milan (3-4-3): Lorenzo Torriani, Mario Gila, Koni De Winter, Sankhoun Diawara, Davide Bartesaghi, Omari Hutchinson, Yunus Musah, Ardon Jashari, Christian Pulisic, Gonçalo Ramos, Alphadjo Cissé. DT: Ruben Amorim.

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Ferencvaros (4-2-3-1): Dániel István Radnóti, Olivér Nagy, Mariano Gómez, Nathan Zohoré, Callum O'Dowda, Ádám Madarász, Kristoffer Zachariassen, Ádám Nagy, Dániel Arzani, Yusuf Bamidele, Veljko Birmančević. DT: Balázs Borbély.

La previa de Milan y Ferencvaros: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 5 de noviembre
  • Hora: 12:45 (hora de Perú)
  • Estadio: Stadio Giuseppe Meazza
  • Próximo partido de Milan: vs. Olympiacos, jueves 26 de noviembre
  • Próximo partido de Ferencvaros: vs. NK Celje, jueves 26 de noviembre
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