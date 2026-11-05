Alineaciones de Milan y Ferencvaros por la Europa League: formaciones probables

Milan recibe a Ferencvaros este jueves 5 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza. Milan viene de caer 0-3 ante Bournemouth y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Ferencvaros viene de ganarle 4-1 a Torreense y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Milan y Ferencvaros
Milan (3-4-3): Lorenzo Torriani, Mario Gila, Koni De Winter, Sankhoun Diawara, Davide Bartesaghi, Omari Hutchinson, Yunus Musah, Ardon Jashari, Christian Pulisic, Gonçalo Ramos, Alphadjo Cissé. DT: Ruben Amorim.
Ferencvaros (4-2-3-1): Dániel István Radnóti, Olivér Nagy, Mariano Gómez, Nathan Zohoré, Callum O'Dowda, Ádám Madarász, Kristoffer Zachariassen, Ádám Nagy, Dániel Arzani, Yusuf Bamidele, Veljko Birmančević. DT: Balázs Borbély.
La previa de Milan y Ferencvaros: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 5 de noviembre
- Hora: 12:45 (hora de Perú)
- Estadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Próximo partido de Milan: vs. Olympiacos, jueves 26 de noviembre
- Próximo partido de Ferencvaros: vs. NK Celje, jueves 26 de noviembre