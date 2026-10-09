Augsburgo vs. Bayern Múnich con Luis Díaz: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online?

Bayern Múnich retorna a la actividad en la Bundesliga con una dura visita a Augsburgo. Conoce horarios, opciones de transmisión y más detalles del duelo.

Bayern Múnich retorna a la acción en la Bundesliga tras el parón internacional. Este sábado 10 de octubre visita el WWK Arena para enfrentar a Augsburgo por la fecha 5 de la Bundesliga 2026-27. El horario de inicio del partido es a las 15:30 horas local (8:30 A.M. de Perú).

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Los ‘Bávaros’, que cuentan con el colombiano Luis Díaz como gran figura, tiene la oportunidad de ser líder en compañía de Borussia Dortmund. El empate de este último equipo ante Werder Bremen le permitiría a los dirigidos por Vincent Kompany igualar la línea del conjunto amarillo y negro con 13 puntos si gana este partido. El último encuentro del Bayern en esta Bundesliga fue la goleada 7-0 ante Union Berlín antes del parón por la fecha FIFA de septiembre-octubre.

El equipo ‘Fuggerstädter’ tuvo un buen arranque con dos victorias y un empate para ponerse arriba, pero la derrota ante Werder Bremen por 3-2 bajó su envión. Actualmente, está en el quinto lugar con 7 puntos. Manuel Baum espera lograr un buen partido ante el vigente campeón para acercarse a los puestos de arriba.

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¿A qué hora se juega Augsburgo vs. Bayern Múnich?

Augsburgo vs. Bayern Múnich, partido correspondiente a la Bundesliga 2026-27, que se juega este sábado 10 de octubre, cuenta con los siguientes horarios de inicio en cada país:

6:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

7:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

8:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

9:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

10:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

15:30 | España y Alemania

¿Dónde ver EN VIVO Augsburgo vs. Bayern Múnich?

El partido entre Augsburgo y Bayern Múnich, que se disputa en el WWK Arena, tiene transmisión en TV y streaming online. Mira dónde verlo en cada país:

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Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): Disney+ Premium

Brasil: SporTV , Globoplay y SportyNet

, y México: FOX México y FOX One

y Estados Unidos: Peacock , Telemundo , Fandango y fuboTV

, , y España: DAZN España

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