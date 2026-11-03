Harry Kane no pudo anotar y Cristiano Ronaldo sostiene récord histórico de Champions League

Si convertía un gol ante Atlético de Madrid, Harry Kane igualaba un récord histórico de CR7 en Champions. Como no lo hizo, el portugués sigue en lo más alto.

Harry Kane, reciente ganador del Balón de Oro 2026, fue titular en el triunfo 2-0 del Bayern Múnich como visitante ante Atlético de Madrid por la fecha 4 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. El inglés no convirtió gol y esto significa que Cristiano Ronaldo sostiene su récord de mayor cantidad de partidos consecutivos anotando en este certamen.

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Harry Kane quedó a un gol de igualar el récord que ostenta Cristiano Ronaldo en la historia de la UEFA Champions League. Así como el portugués convirtió en 11 partidos consecutivos, la figura del Bayern se quedó en 10 encuentros marcando de manera seguida. El triunfo 2-0 de su equipo se dio por los goles de Lennart Karl y Konrad Laimer.

Si hubiese anotado ante Atlético de Madrid, el británico habría igualado la marca histórica de CR7 y hasta habría tenido oportunidad de superar al portugués al siguiente encuentro (Bayern jugará ante Lille en la próxima jornada). Sin embargo, con este partido sin gol, se queda en 10 partidos anotando en la máxima competencia europea a nivel clubes.

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Harry Kane se quedó en 10 partidos marcando de manera consecutiva por Champions League (UEFA).

La racha goleadora que terminó Harry Kane en Champions League

Ida de octavos de final 2025-26 | Atalanta 1-6 Bayern Múnich | Anotó un gol.

Vuelta de octavos de final 2025-26 | Bayern Múnich 4-1 Atalanta | Marcó doblete.

Ida de cuartos de final 2025-26 | Real Madrid 1-2 Bayern Múnich | Anotó un gol.

Vuelta de cuartos de final 2025-26 | Bayern Múnich 4-3 Real Madrid | Anotó un gol.

Semifinal de ida 2025-26 | PSG 5-4 Bayern Múnich | Marcó un gol.

Semifinal de vuelta 2025-26 | Bayern Múnich 1-1 PSG | Anotó el gol sobre el final.

Fase liga 2026-27 | Bayern Múnich 5-0 Bodø/Glimt | Convirtió un gol.

Fase liga 2026-27 | Viking FK 3-3 Bayern Múnich | Anotó doblete.

Fase liga 2026-27 | Bayern Múnich 2-2 Arsenal | Marcó un gol.

Así es el récord histórico de 11 partidos consecutivos anotando para Cristinao Ronaldo

Cristiano Ronaldo hizo historia con la camiseta del Real Madrid al anotar en 11 partidos de UEFA Champions League de manera consecutiva. A continuación, el detalle de cada partido:

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Final 2016-17 | vs. Juventus | Doblete de goles en el triunfo 4-1.

Fase de grupos 2017-18 | vs. APOEL Nicosia | Doblete en el triunfo 3-0.

Fase de grupos 2017-18 | vs. Borussia Dortmund | Doblete en la victoria 3-1.

Fase de grupos 2017-18 | vs. Tottenham | Gol en el empate 1-1.

Fase de grupos 2017-18 | vs Tottenham | Gol en la derrota 3-1.

Fase de grupos 2017-18 | vs. APOEL Nicosia | Doblete en la goleada 6-0.

Fase de grupos 2017-18 | vs. Borussia Dortmund | Gol en el triunfo 3-2.

Octavos de final 2017-18 | vs. PSG | Doblete en el triunfo 3-1.

Octavos de final 2017-18 | vs. PSG | Gol en la victoria 2-1.

Cuartos de final 2017-18 | vs. Juventus | Doblete en el triunfo 3-0.

Cuartos de final 2017-18 | vs. Juventus | Anotó de penal en la caída 3-1

Harry Kane integra la lista de máximos goleadores históricos de la UEFA Champions League

Harry Kane ostenta una cantidad de 58 goles en su carrera en la UEFA Champions League. Está ubicado en el octavo puesto entre los máximos anotadores de la historia. Está muy lejos aún de los 140 que tiene Cristiano Ronaldo, el máximo artillero histórico de esta competencia. A continuación, la tabla:

POS JUGADOR NACIONALIDAD GOLES CLUBES DE SU CARRERA 1º Cristiano Ronaldo Portugal 140 Manchester United, Real Madrid y Juventus 2º Lionel Messi Argentina 129 FC Barcelona y PSG 3º Robert Lewandowski Polonia 109 Dortmund, Bayern y FC Barcelona 4º Karim Benzema Francia 90 Olympique Lyon y Real Madrid 5º Kylian Mbappé Francia 73 AS Mónaco, PSG y Real Madrid 6º Raúl González España 71 Real Madrid y Schalke 04 7º Erling Haaland Noruega 60 RB Salzburg, Dortmund y Manchester City 8º Harry Kane Inglaterra 58 Tottenham y Bayern Múnich 9º Thomas Müller Alemania 57 Bayern Múnich 10º Ruud van Nistelrooy Países Bajos 56 PSV, Manchester United y Real Madrid Fuente: UEFA

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