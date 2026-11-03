Por qué no juega Luis Díaz hoy para Bayern Múnich ante Atlético de Madrid

Luis Díaz es una de las grandes bajas del Bayern Múnich para enfrentar al Atlético de Madrid. Conoce el motivo de su ausencia.

Luis Díaz es la gran ausencia del Bayern Múnich para el partido de este martes 3 de noviembre ante Atlético de Madrid por la fecha 4 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. El colombiano ya venía de ausentarse en ‘Der Klassiker’ ante Borussia Dortmund.

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Bayern Múnich dio a conocer la lista de convocados para el partido ante Atlético de Madrid y se confirmó la ausencia de Luis Díaz. Este es su cuarto encuentro sin estar en la convocatoria ‘bávara’ contando todas las competencias (Champions, Bundesliga y DFB Pokal).

¿Por qué no juega Luis Díaz en Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich?

Luis Díaz no juega el partido entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich por lesión. Tal como informó el club de manera oficial hace varios días, sufrió una pequeña rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo, es decir un desgarro muscular leve. Su dolencia se originó en el partido ante Arsenal por la fecha 3 de la fase liga de la UEFA Champions League el pasado 21 de octubre.

Con esta lesión, desde el club ‘bávaro’ han ido rotando en cuanto al reemplazo del colombiano en la posición del extremo izquierdo, ya que tanto Alphonso Davies y Serge Gnabry han ido jugando en dicho lugar. De todas maneras, la ausencia del ‘Guajiro’ se siente en el once titular.

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La alineación confirmada del Bayern Múnich para enfrentar a Atlético de Madrid

Bayern Múnich anunció la alineación oficial para enfrentar al Atlético de Madrid donde destacan las presencias de Manuel Neuer y Tom Bischof, entre otros. Los ‘Bávaros’ buscan seguir con su invicto en la temporada 2026/27.

La alineación titular tiene a: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Tom Bischof; Lennart Karl, Michael Olise, Alphonso Davies; y Harry Kane.

¡ASÍ VAMOS EN MADRID! pic.twitter.com/Qu7vgikbch — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 3, 2026

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¿Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich?

¿A qué hora se juega Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich?

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 16:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 21:00 | España y Alemania

DATOS CLAVE

Luis Díaz es baja por una pequeña rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo.

es baja por una pequeña rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo. La lesión ocurrió el 21 de octubre ante Arsenal, sumando cuatro ausencias oficiales.

ocurrió el 21 de octubre ante Arsenal, sumando cuatro ausencias oficiales. Bayern Múnich alineará a Manuel Neuer, Alphonso Davies y Harry Kane ante Atlético.