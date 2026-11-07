Dónde ver EN VIVO Mainz 05 vs. Bayern Múnich por la Bundesliga: hora, canales de TV y streaming online

Bayern Múnich visita a Mainz 05 en un duelo clave para seguir en lo alto de la tabla de posiciones de la Bundesliga. Revisa horario, opciones de transmisión y más detalles del partido.

Bayern Múnich visita a Mainz 05 este sábado 7 de noviembre en el partido correspondiente a la fecha 9 de la Bundesliga 2026/27. El Mewa Arena de Maguncia, Alemania, es el escenario para este duelo, que comienza a las 9:30 AM (hora de Perú). Los ‘Bávaros’ buscan seguir en lo más alto del torneo.

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El equipo de Vincent Kompany viene de empatar 2-2 en ‘Der Klassiker’ ante Borussia Dortmund. Por este resultado, sostiene su invicto en la temporada y se ubica en la primera posición de la tabla de posiciones de la Bundesliga 2026/27. Luis Díaz, Jamal Musiala y Serge Gnabry siguen ausentes por distintas lesiones. En tanto, Harry Kane va desde el arranque tras haber firmado su nuevo contrato con el club.

‘Die Nullfünfer’, dirigido por Urs Fischer, quiere volver al triunfo tras acumular tres partidos sin ganar contando todas las competencias (Bundesliga y DFB Pokal). De hecho, viene de caer 4-1 ante SV Elversberg. Para este encuentro, el peruano Fabio Gruber, recientemente convocado a la Selección, va desde el arranque.

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¿Dónde ver EN VIVO Mainz 05 vs. Bayern Múnich?

El partido entre Mainz 05 y Bayern Múnich, que se disputa en el Mewa Arena de Maguncia, Alemania, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver en cada país:

¿A qué hora se juega Mainz 05 vs. Bayern Múnich?

Mainz 05 vs. Bayern Múnich, partido de la Bundesliga 2026/27, que se juega este sábado 7 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio en cada país:

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6:30 AM | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 8:30 AM | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 9:30 AM | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 10:30 AM | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 11:30 AM | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 3:30 PM | España y Alemania

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