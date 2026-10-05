Albania vs. San Marino en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Albania y San Marino se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El martes 6 de octubre Albania buscará seguir sumando en la Liga de Naciones ante un rival que todavía no pudo sacar un punto en el torneo.

Publicidad

Son tres puntos que pueden acomodar a Albania en la tabla de su grupo, mientras San Marino solo intenta achicar la diferencia en el marcador y salir del fondo de la clasificación general.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Albania llega con una mezcla de sensaciones: después de ganarle justamente a este mismo rival y de superar a Bielorrusia, cayó 1-2 como visitante ante Finlandia en la fecha pasada. Aun así, suma seis puntos en tres partidos y se mantiene con chances de pelear arriba en su grupo.

San Marino no encuentra respiro. Viene de caer 0-4 ante Bielorrusia como visitante, después de perder 0-3 de local justamente contra Albania y de un contundente 0-7 frente a Finlandia. Todavía no sumó ni un punto y es último entre los 54 equipos de la liga.

El historial entre Albania y San Marino

El historial es completamente favorable a Albania: se enfrentaron cinco veces y ganó las cinco, con una diferencia de gol de 16 a 0. El antecedente más reciente es el 0-3 del 29 de septiembre pasado, que repite casi al pie de la letra lo que viene sucediendo desde 2006, cuando empezó esta seguidilla de triunfos albaneses sin que San Marino pudiera siquiera descontar.

Publicidad

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 San Marino vs. Albania 0-3 UEFA Nations League 08/09/2021 Albania vs. San Marino 5-0 UEFA World Cup Qualifiers 31/03/2021 San Marino vs. Albania 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 08/06/2014 San Marino vs. Albania 0-3 Friendlies 15/08/2006 San Marino vs. Albania 0-3 Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Publicidad

En síntesis