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Liga de Naciones

Albania vs. San Marino en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Albania y San Marino se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Albania vs. San Marino, Liga de Naciones
Albania vs. San Marino, Liga de Naciones

El martes 6 de octubre Albania buscará seguir sumando en la Liga de Naciones ante un rival que todavía no pudo sacar un punto en el torneo.

Son tres puntos que pueden acomodar a Albania en la tabla de su grupo, mientras San Marino solo intenta achicar la diferencia en el marcador y salir del fondo de la clasificación general.

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Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Albania llega con una mezcla de sensaciones: después de ganarle justamente a este mismo rival y de superar a Bielorrusia, cayó 1-2 como visitante ante Finlandia en la fecha pasada. Aun así, suma seis puntos en tres partidos y se mantiene con chances de pelear arriba en su grupo.

San Marino no encuentra respiro. Viene de caer 0-4 ante Bielorrusia como visitante, después de perder 0-3 de local justamente contra Albania y de un contundente 0-7 frente a Finlandia. Todavía no sumó ni un punto y es último entre los 54 equipos de la liga.

El historial entre Albania y San Marino

El historial es completamente favorable a Albania: se enfrentaron cinco veces y ganó las cinco, con una diferencia de gol de 16 a 0. El antecedente más reciente es el 0-3 del 29 de septiembre pasado, que repite casi al pie de la letra lo que viene sucediendo desde 2006, cuando empezó esta seguidilla de triunfos albaneses sin que San Marino pudiera siquiera descontar.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026San Marino vs. Albania0-3UEFA Nations League
08/09/2021Albania vs. San Marino5-0UEFA World Cup Qualifiers
31/03/2021San Marino vs. Albania0-2UEFA World Cup Qualifiers
08/06/2014San Marino vs. Albania0-3Friendlies
15/08/2006San Marino vs. Albania0-3Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Albania y San Marino se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Albania suma 6 puntos en el torneo.
  • San Marino suma 0 puntos en el torneo.
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